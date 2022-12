El Ayuntamiento de Ibiza ha invertido 5 millones de euros en materia de mejora y reforma de instalaciones deportivas en 78 actuaciones en los últimos 7 años. Según explica la concejala de Deportes de Vila, Elena López, en un comunicado, la situación de las principales instalaciones deportivas del municipio «era prácticamente de abandono, sin inversión, lo que provocó que estas se estropeasen» y que en 2015 encontraran «la piscina cerrada, pabellones con goteras y pistas deshechas, un estadio sin mantenimiento, la pista de atletismo gastada, vestuarios antiguos y ninguna instalación para deporte en la calle y al aire libre.

Lo que se hizo, indica López, «fue planificar el trabajo, en primer lugar realizar los más urgentes y prioritarios y, posteriormente, una auditoría que nos permitió planificar el trabajo». «En estos momentos -destaca- tenemos más de un 80% de los trabajos marcados hasta el 2025».

Durante los últimos siete años se han adecuado las instalaciones deportivas de la ciudad, según el equipo de gobierno. Entre las 78 principales actuaciones realizadas en el municipio destacan «la impermeabilización de las gradas del estadio [de Can Misses] y nuevos asientos; nuevo pavimento de la pista de atletismo; renovación de césped artificial de las pistas de los diferentes barrios y vallados en ses Figueretes, Cas Serres, ca n’Escandell, y Platja d’en Bossa; renovación del pavimento de la pista polideportiva del colegio de Portal Nou, Sa Graduada, Cas Serres, Poeta Villangómez y del campo de fútbol de Can Cantó y Es Pratet; renovación de la pista de skate; creación de un circuito de bici cross; finalización de las obras y apertura de la piscina de Can Misses; o renovación del césped artificial de Can Misses II. Remarcan también la renovación de las pistas de pádel, el césped y la impermeabilización de las mismas en el complejo de Es Viver, donde se ha reparado el pavimento, apertura de ventanas de ventilación en la piscina; refuerzo de la estructura y ejecución de un muro artificial de escalada o la impermeabilización de la cubierta.

Otros trabajos realizados son la redacción del proyecto del estadio de es Putxet y el nuevo pabellón polideportivo.