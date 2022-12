El entrenador del CD Ibiza, Manu Calleja, no pudo ocultar en un primer momento la falta de fortuna respecto al sorteo: «Nos hemos dado cuenta de que Jaume [Villar] no es una mano inocente, que tiene mano de manco». Tras hacer referencia a su futbolista en Las Rozas, puntualizó que están «contentos» con poder medirse al Real Betis. «Cómo no vamos a estar contentos, tenemos la posibilidad de jugar con el vigente campeón de la Copa del Rey, con una plantilla tremenda. Para mí como cántabro, con Canales en el campo, con Joaquín por aquí, y con don Manuel Pellegrini, no se puede juzgar de otra forma», señaló Calleja, quien además explicó que con el equipo verdiblanco pueden tener una «chance» para «tratar de dar un susto al Betis» y pasar de ronda. «Estoy hasta nervioso de que va a venir el Betis a jugar a la isla. Madrid o Barcelona muy bien, muy mediáticos, pero es que vamos a jugar con el campeón de la Copa del Rey y posiblemente el equipo que mejor fútbol practica en Primera División. Eso como espectador es todo un lujo», añadió el técnico rojillo, que para ganar cree que deben confluir muchos factores: «Hacer un partido muy cerrado, que no tengan la posesión, que no manejen el dominio, intentar jugar lo más alejado de nuestra portería, que seamos buenos a balón parado, en transición, y que tengamos claro que hay que creer, hay que ir al frente y a por el partido». También se refirió a los fichajes en el mercado invernal: «si tiene que venir algo que venga a sumar y aportar porque hay que dar un valor a esta plantilla que fue capaz de eliminar al Eibar».