El CD Ibiza recibirá al Real Betis en la Copa del Rey la víspera de Reyes

Al Club Deportivo Ibiza le esquiva la suerte en la Copa del Rey. El conjunto rojillo, que se ha erigido en ‘matagigantes’ en el torneo del KO, vio ayer cómo el premio ‘Gordo’ de los dieciseisavos de final pasada de largo y, por si fuera poco, cómo le tocará el peor de los horarios para enfrentarse con el Real Betis: la víspera de los Reyes Magos poco antes de la tradicional cabalgata en Ibiza.

Después de quedarse sin un ‘Primera’ en las dos anteriores eliminatorias, en las que logró dejar por el camino al Rayo Majadahonda (3-1) de Primera RFEF y a la SD Eibar (1-0) de LaLiga SmartBank, ayer tenía un 50 por ciento de probabilidades de quedar emparejado con el Real Madrid, el sueño de la gran mayoría, o el FC Barcelona. Sin embargo, el centrocampista rojillo Jaume Villar, presente en el sorteo celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sacó la bola del Real Betis para chasco de buena parte de los integrantes del club, que en noviembre de 2020 vivieron algo parecido cuando les tocó el Sabadell estando equipos como el Atlético de Madrid en el bombo.

Una vez digerido el sorteo, que traerá por primera vez a la isla al conjunto bético, la familia rojilla dio por bueno el emparejamiento con el actual campeón de la Copa del Rey, un Real Betis que también atesora un brillante palmarés en el fútbol profesional y que goza de un importante apoyo en la isla, donde residen multitud de andaluces y de simpatizantes del club verdiblanco.

Estos condicionantes hacen pensar en una gran entrada para el encuentro en el estadio Palladium-Can Misses, donde se disputará la eliminatoria si no se produce un desencuentro de última hora entre el club rojillo y la UD Ibiza, concesionaria del estadio. Sin embargo, y en un nuevo giro infortunado de los acontecimientos, la RFEF publicó los horarios de esta tercera ronda y al CD Ibiza tampoco le ha sonreído la suerte: el jueves 5 de enero, víspera de Reyes, a las cuatro de la tarde. Las últimas cabalgatas en Vila han comenzado a las 18,30 horas, por lo que, si la eliminatoria se marcha a la prórroga, se prolongaría más allá de esa hora.

Antes de conocer el horario, el vicepresidente del CD Ibiza, Toni Marí ‘Moreras’, reconoció que el Betis para él suponía «un segundo premio». «Si nos hubiera tocado el Madrid hubiera sido el Gordo, pero no me voy a quejar porque el Betis nunca ha jugado aquí tampoco y será un gran día para toda Ibiza y para los andaluces», matizó el directivo ibicenco.

Alrededor de un centenar de miembros del CD Ibiza siguieron el sorteo en la cafetería de Can Misses-2, donde no hubo demasiada euforia con el resultado pero sí aplausos reconociendo la importancia de la visita del Betis a la isla. Y porque muchos, como el propio Moreras, confían en dar la campanada. «Cuando nos tocó el Majadahonda yo decía: ‘qué mala suerte tenemos’, y lo eliminamos. Nos tocó el Eibar y dije, ‘qué mala suerte’, y lo eliminamos. Ahora nos toca el Betis, digo ‘qué mala suerte tenemos que no nos ha tocado el Madrid’, e igual eliminamos al Betis».

Por último, el directivo del CD Ibiza expresó su deseo de que «no pongan problemas» para jugar en el estadio Can Misses, en referencia al Ayuntamiento de Vila y a la UD Ibiza, y advirtió de que «no admite» al alcalde, Rafa Ruiz, «cosas raras o extrañas» para «cumplir lo que dice el convenio». «Él sabe lo que firmó», puntualizó.

En el Palladium-Can Misses... con permiso de la UD Ibiza

El CD Ibiza ya conoce el día y la hora de la histórica eliminatoria de dieciseisavos de final que le enfrentará con el Real Betis, actual campeón del torneo del KO. El partido, según confirmó la RFEF, se celebrará el jueves 5 de enero a las 16 horas.

Además, tal y como avanzó Diario de Ibiza tras el sorteo, la eliminatoria se disputará en el estadio Palladium-Can Misses, si no se produce un desencuentro de última hora entre el club rojillo y la UD Ibiza, concesionaria del estadio en Segunda División.

El CD Ibiza mandó este jueves una solicitud al Ayuntamiento de Vila para disponer del coliseo ibicenco para el encuentro, acogiéndose al convenio firmado con la UD Ibiza en el que se detalla su cesión a otro equipo del municipio para enfrentamientos con clubes de Primera División. «Desde el Ayuntamiento de Ibiza, en respuesta a la petición del CD Ibiza de utilización del Estadio de Can Misses recibida ayer mismo [el jueves para el lector] en el Patronato de Deportes para la disputa del partido de la Copa del Rey, no hay ningún inconveniente en la celebración de este partido y nos consta que para la UD Ibiza tampoco hay inconveniente», indicaron fuentes del Consistorio a consulta de este rotativo.

«Ya hemos informado al CD Ibiza de este hecho y de que se activa la cláusula del convenio entre el Ayuntamiento y la UD Ibiza, que contempla este tipo de circunstancias para que se pueda hacer uso de este espacio». No obstante, Vila recuerda que «en cualquier caso, el CD deberá contactar y reunirse con el club concesionario del estadio para conocer los detalles y condiciones en que se materializa este uso», añaden desde el Ayuntamiento de Vila, lo que podría traducirse en algún tipo de contraprestación que obstaculizara la celebración del encuentro en el coliseo celeste.

Por otra parte, desde Vila pondrán en marcha el dispositivo habitual para coordinar todos los aspectos, más allá de los deportivos, derivados de la celebración de este partido la víspera de Reyes.

Omar de la Cruz: «Todos esperábamos a Madrid o Barça»

«Siendo honestos, todos esperábamos o teníamos la ilusión de que tocara un Madrid o un Barça, pero al final estamos hablando del actual campeón y un rival que en la isla gusta mucho». Omar de la Cruz, el único futbolista del CD Ibiza presente en el sorteo seguido en la cafetería de Can Misses-2, reconoció los deseos de la plantilla, aunque destacó que el Real Betis «es un rival muy atractivo» para el equipo y para muchos aficionados de la isla, y que «lucharán» por pasar la eliminatoria.

«En nuestro equipo hay bastantes andaluces y muy contentos, un compañero es del Sevilla, osea que con el doble de ganas para el partido», añadio el futbolista rojillo, quien confesó que, siendo «realistas», será muy difícil batir al actual campeón: «Tiene jugadorazos top mundial, pero esta isla tiene algo mágico y en la Copa se está viendo. A ilusión no nos van a ganar», advirtió De la Cruz.