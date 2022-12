El Betis, la segunda opción para muchos en el ‘Cedé Café’

ILUSIÓN SIN EUFORIA EN CAN MISSES-2. El sorteo de dieciseisavos de final de la Copa del Rey despertó en Ibiza una gran expectación por la presencia en el bombo del CD Ibiza, que tras cargarse al Eibar de Segunda quedaría emparejado, sí o sí, con uno de los cuatro ‘grandes’ procedentes de la Supercopa de España. Un centenar de rojillos entre jugadores de la cantera, aficionados y dirigentes del club, además de la prensa, asistieron a la cita en el Cedé Café de Can Misses-2, donde finalmente no se desbordó la euforia. Pese a no tocar el premio Gordo que habría supuesto el Real Madrid o el FC Barcelona, para muchos como Toni ‘Moreras’ o Manu Calleja (arriba, derecha), el Betis era su segunda opción.