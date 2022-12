El CD Ibiza de Manu Calleja aspira a tumbar al Eibar y sueña a lo grande

El CD Ibiza de Manu Calleja aspira a tumbar hoy al Eibar en Can Misses-3 (19.00 horas) en la segunda ronda eliminatoria de la Copa del Rey, en busca de una revitalizante inyección de moral que le sirva para encarar la competición liguera con nuevas perspectivas tras el parón vacacional navideño. Además, el pase a la siguiente ronda daría al conjunto ibicenco la posibilidad de soñar con un futuro emparejamiento con uno de los clubes ‘grandes’ de Primera División. Dejando aparcada coyunturalmente la complicada situación por la que atraviesa el equipo rojiblanco en la clasificación de Segunda RFEF, inmerso en los puestos de descenso, la escuadra isleña encara este duelo contra el cuadro armero con motivación y con la ilusión de mostrar su versión frente a un oponente de superior categoría, al que tratará de ponerle las cosas difíciles este miércoles con vistas a intentar hacerse con un resultado que le sirva para seguir adelante en el torneo y reforzar su autoestima.

«Todo lo que viene conviene y siempre hay que extraer cosas positivas. Tenemos un rival de superior categoría que, posiblemente, sea el mejor test para evaluar y saber la cantidad de defectos que tenemos porque los grandes equipos te los sacan todos. Nosotros les vamos a competir y a hacer nuestro trabajo, pero, a partir de ahí, tenemos que crecer como equipo», indicó en la previa del encuentro Manu Calleja, entrenador del CD Ibiza, que se sentará hoy por primera vez en el banquillo ante la afición local, tras su debut como técnico rojiblanco en la Liga de este domingo.

Salir a competir, y a por todas

El preparador de la escuadra ibicenca apuntó asimismo que «las correcciones» en base al partido del Eibar van a ser «las más reales» y donde van a aparecer «las carencias» del equipo.

«Es un partido que es muy importante para nosotros. Más allá de que salimos a jugar y a competir, salimos a ganar», comentó Calleja, antes de señalar: «Defendemos un escudo y eso implica salir a ganar a cada campo. Y esa es nuestra idea».

Al hablar de la motivación extra con la que afrontan este pulso contra el cuadro eibarrés con el horizonte de un ‘grande’ en el próximo bombo del sorteo copero, el técnico del CD Ibiza destacó que los de Gaizka Garitano también van a salir a buscar ese mismo premio.

«Ellos no te van a regalar ni te van a dar nada. Van a buscar también ‘El Gordo’ y su premio. Va a ser un partido con dos onces altamente competitivos y de puro trabajo por nuestra parte para hacer muchas cosas que nos va a demandar el rival», declaró Manu Calleja, al tiempo que detalló: «Hay una diferencia, ya no solo de categoría, sino de diferentes aspectos del juego que ellos hacen y a lo que nosotros nos vamos a tener que adaptar rápido. Pero también soy consciente de que hay veces que vamos a tener el balón y lo vamos a hacer bien. El equipo el otro día mostró cosas positivas y hay que reforzar lo positivo y ponerlo en práctica contra un rival de entidad», manifestó el preparador cántabro del cuadro rojiblanco.

Finalmente, Calleja afirmó que la eliminatoria ante el Eibar «es un aliciente para todos, incluso para la isla de Ibiza».

«Tener la oportunidad de eliminar a un rival de Segunda y que te pueda venir el Real Madrid aquí y que nos dejen jugar en el estadio de al lado, pues con eso imagina el grado de motivación que es para el club», concluyó el entrenador rojiblanco, que cuenta con la bajas de Pol Ballesteros, Marquitos y Omar del Cruz, y ha citado para este partido a los juveniles Luis y Marcos.

Julen López, un eibarrés de cuna en el CD Ibiza con el corazón partido

El jugador guipuzcoano se enfrenta al equipo de su localidad natal, en el que se formó de juvenil

Si hay algún futbolista actualmente en la plantilla del CD Ibiza que pueda tener las mejores referencias sobre su rival copero de hoy miércoles, el Eibar, ese es, sin duda, alguna, el central eibarrés Julen López.

El zaguero rojiblanco, natural de Eibar, militó y se formó como jugador juvenil en las filas del club armero, en el que jugó, con 18 ños, en la temporada 2013-14.

Así pues, Julen López encarará casi con toda seguridad esta tarde en Can Misses-3 el partido frente al equipo de su ciudad con el corazón partido y con el sentimiento dividido, aunque con plena motivación para tratar de hacer historia junto al CD Ibiza en esta Copa del Rey.

«Que nos tocase el Eibar en el sorteo fue para mí una sorpresa. Siento ilusión porque, al final, por circunstancias de las categorías, uno no juega contra estos equipos. Y que te toque jugar contra el equipo de tu casa, en el que has estado toda tu vida y en el que me siento como si fuera también mi casa, pues es un partido muy especial», aseguró el defensa central guipuzcoano, que también manifestó: «Yo tuve la suerte de poder estar a caballo entre el filial y el primer equipo. Y de la época en que yo estaba allí sí que se mantienen aún algunos jugadores, gente del cuerpo técnico y directivos. Y por eso sí que es bonito reencontrarse con toda esa gente».

En cuanto a su actual equipo y cómo lo ve de cara al choque copero de este miércoles frente al Eibar, Julen López indicó: «Sí que es verdad que no estamos consiguiendo los resultados en la Liga que queremos, pero la Copa es un partido aislado al que nosotros vamos con mucha ilusión. Al ser nosotros el equipo pequeño vamos a salir a apretar y a competir, con más ilusión si cabe, porque siempre hay opciones. El Eibar es un equipo de mayor categoría, pero en ganas no nos van a ganar».