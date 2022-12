‘The Barber Run’, el hombre de los 84 maratones regresa al de Santa Eulària

‘The Barber Run’ volverá al Ibiza Santa Eulària Marathon el 1 de abril de 2023. Detrás de ester sugerente seudónimo se encuentra un joven que a sus 33 años ha conseguido completar la friolera de 84 maratones. Su nombre real es Daniel Jiménez Branera y es un fondista empedernido natural de Tarragona, donde desempeña su trabajo como peluquero y barbero. De ahí su alias.

En 2015 atendió a uno de sus clientes llamado Josep María, que se convertiría en impulsor de la nueva forma de vida de este peculiar maratoniano. Ese mismo día, Daniel se lanzó a la aventura y decidió apuntarse a la Media Maratón de Tarragona. Aquel día no llegó a recorrer ni tres kilómetros. Pero eso no importaba. Participaba junto a Josep y eso le motivaba.

Completó su primera media maratón con un tiempo de 1h 42’. Y desde ese momento supo que había encontrado su camino en la vida «para ser mejor persona», asegura en declaraciones a la organización del maratón ibicenco, Talentum Group.

Dani se ha calzado las zapatillas tanto en maratones nacionales como internacionales como, por ejemplo, en el Maratón de Londres, el Maratón de Roma y, por supuesto, en la distancia de maratón del Santa Eulària Ibiza Marathon 2022.

El atleta debutó en la prueba ibicenca en su quinta edición, donde ejerció de liebre y marcó 3h45’, pero un golpe de calor le dejó KO. «Intentaba correr el sábado en Ibiza y el domingo en Girona para hacer dos maratones en dos días, como preparación para mi reto de cuatro maratones en cuatro días para una causa benéfica por la epilepsia. Finalicé la prueba, pero fuera de mi tiempo», explica. Precisamente el Quadrortathon de Gozzano (Italia) fue una de sus grandes hazañas, tras completar 168 kilómetros encadenados en 96 horas.

El fondista tiene ganas de más. Por ello, no ha dudado en estar presente en la sexta edición del Santa Eulària Ibiza Marathon, donde espera «dar lo mejor» de si y «disfrutar de su recorrido» a lo largo de unas cuatro horas.

‘The Barber Run’ no puede ocultar su gran predilección por esta distancia tan exigente. «Estoy todo el día mirando maratones. De hecho, el de Ibiza lo conocí a través de las redes sociales e internet en general», asegura Jiménez, quien recomienda a los debutantes «que no tengan miedo, que lo afronten con valentía, pero también con ilusión y que llore de felicidad algún metro de los 42.195 metros que componen la prueba». «Que piense que va a hacer algo único, que le hará crecer como persona. Sin duda, un maratón está al alcance de muy pocos. Yo cada vez que termino uno me siento afortunado de las pequeñas cosas que voy consiguiendo», destaca este intrépido corredor.