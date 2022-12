Sergio Tortosa: «Hemos sabido sufrir en los momentos claves»

Sergio Tortosa, director deportivo del CD Ibiza y técnico ayer en funciones del equipo mientras se busca nuevo entrenador, se mostró contrariado al término del encuentro frente al UE Olot por no haber podido lograr el triunfo que necesitaba el cuadro rojiblanco.

«No estoy contento porque jugamos para ganar y para sumarlos tres puntos», indicó Tortosa, antes de señalar: «Hay que valorar todo lo que ha sucedido en el campo. Y han sucedido muchas cosas muy interesantes. Los jugadores se han encontrado y se han soltado, que es lo que les pedíamos durante la semana, que sean competitivo que ganemos los duelos y que en las áreas estemos muy fuerte».

No obstante, Sergio Tortosa comentó que el UE Olot también jugó y que les puso en complicaciones.

«En la segunda mitad ellos han jugado también y nos han sometido en algunas partes, aunque ya sabíamos que nos podían crear problemas. No me queda otra que felicitar a los chicos porque han dado lo máximo y en los momentos claves, que hemos visto que ellos nos estaban apretando mucho, hemos sabido sufrir», declaró el director deportivo, no sin alabar la intervención salvadora de Contreras en el penalti: «Hoy le ha tocado a Marcos Contreras ser importante».