Punto de inflexión para un CD Ibiza con muchas urgencias

Un empate que alivia, pero no ayuda a salir del descenso. El CD Ibiza consiguió este domingo parar la racha de malos resultados que venía acumulando en las últimas jornadas y sumó un empate frente al UE Olot que alivia en cierta medida sus penas deportivas, pero que no le ayuda a abandonar los puestos de la zona de descenso. El conjunto rojiblanco, con el director deportivo Sergio Tortosa en el banquillo dirigiendo de forma interina al equipo ibicenco, ofreció una imagen de compromiso colectivo y peleó en busca de un triunfo más que necesario frente a un rival directo en la lucha por salir de la zona baja, pero a pesar de sus urgencias no pudo hacerse con la victoria.