Mel: «Hay un penalti clamoroso a Loren en la última jugada»

Pepe Mel habló tras el choque y fue contundente a la hora de hablar de la última jugada del partido: «Hay un penalti clamoroso a Loren. Lo del VAR con nosotros es para hacerlo ver». Sobre el partido, el blanquiazul dijo que no puede estar «insatisfecho» con su equipo, pero sí por el resultado: «Queríamos los tres, no ha podido ser».

«Yo creo que nosotros hemos hecho 70 minutos muy buenos, por el contexto de partido, lo que nos jugábamos. Creo que hemos intentado llegar con juego interior, por fuera y lo hemos conseguido. Hemos tenido la de Fran Villalba, que no ha visto a Pablo y era clara. Luego hemos hecho el gol. Hemos manejado bien el partido, nos ha descolocado el empate del Ibiza, hemos pasado nervios. No puedo estar insatisfecho con lo que ha hecho equipo, sí con el punto. Queríamos los tres, no ha podido ser», analizó Pepe Mel.

Preguntado por el cambio que dio su equipo en el segundo acto, el míster explicó que «nos ha pesado el resultado, lo que conlleva. Todo lo que llevamos detrás». «No nos hemos sabido soltar en los últimos minutos, aunque nos hemos recuperado. Teníamos superioridad con el balón y hemos querido defender lo que teníamos. Esa no era la idea, teníamos que intentar conseguir los tres puntos. Hemos intentado meter al equipo más arriba con los cambios con Loren y Fomba. Hay un penalti clamoroso a Loren en la última jugada del partido, lo del VAR es para hacerlo ver», añadió Mel.