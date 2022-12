Fernández Romo explota contra la actuación arbitral: «Lo que ha pasado hoy es indignante»

Guillermo Fernández Romo no se mordió la lengua en sala de prensa y cargó contra la actuación arbitral por dos decisiones concretas: la expulsión de Gassama y el penalti por manos en el descuento.

«La valoración del partido es mala no solo para el Racing sino para la competición porque lo que ha pasado hoy es indignante no solo por las decisiones sino por lo que ha ido pasando en el partido. Aquí todos hacemos por que los equipos sean lo más competentes posibles pero es vergonzoso que existan las decisiones que hoy ha tenido mi equipo en contra. Y son muchas, no las quiero sumar pero las de hoy han marcado totalmente el devenir», resumió el entrenador del Racing Club, que destacó la actuación de Fuzato para evitar la derrota de la UD Ibiza: «El jugador decisivo del partido además del señor colegiado ha sido el portero del Ibiza. No he visto a ningún portero en mi vida hacer cuatro paradas como las que ha hecho ahí».