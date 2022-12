El piloto Fabio Lottero, del Ibiza Motor Club, renuncia a participar en el Dakar 2023

El piloto italiano Fabio Lottero, afincado en la isla de Ibiza desde hace una década y miembro del Ibiza Motor Club, ha renunciado a participar en el Dakar 2023. El representante del club ibicenco, según ha podido saber Diario de Ibiza este lunes, ha decidido retirarse de la competición del rally que se celebra en tierras de Arabia Saudí, con salida el próximo enero de 2023, descartando así tomar parte en la carrera con la que lleva soñando desde que era un niño.

Las causas de esta decisión se deben a la retirada de la competición del equipo de asistencia Aventura Touareg, quienes le proporcionan la logística y asistencia en carrera y soporte mecánico de la motocicleta. Aventura Touareg iba a cubrir la asistencia de dos pilotos más, pero la retirada de ambos, ha hecho inviable la asistencia de Fabio Lottero como único piloto.

Desde la dirección técnica del club ibicenco, al que Fabio Lottero pertenece, el Ibiza Motor Club, se le ha recomendado competir, ya que está "clasificado e

inscrito", ha llegado "en muy buenas condiciones físicas" y "con muy buenas sensaciones", y buscando "otro equipo de asistencia" hay posibilidades de que pueda competir, aunque la decisión final corresponde al piloto, que ha considerado la opción de "retrasar" su participación para la edición del Dakar del 2024. El Ibiza Motor Club ha asumido la decisión, aunque considera que "es una oportunidad perdida" para el piloto y su "evolución dentro del deporte del motor".

Plaza garantizada para 2024

La organización del Dakar ha garantizado que respeta la clasificación obtenida para esta edición, guardando la plaza para la edición del 2024.

En sustitución al Rally Dakar 2023, Fabio Lottero, tomará la salida del Rally 'The real way to Dakar', una competición que tendrá inicio el próximo 24 de enero

desde Marruecos, con final en Senegal, tras recorrer 6.000 kilómetros.

Esa competición dará inicio a un año de preparación para que el piloto ibicenco pueda enfrentar el Dakar del 2024 con plenas garantías, ya que, aunque el piloto tenga la plaza garantizada, el hecho de estar en continua competición y en buena forma física le ayudará a llegar a la mítica prueba en estado óptimo.