La SD Portmany vivió este sábado otra jornada aciaga en lo deportivo, dado que el conjunto sanantoniense encajó una nueva derrota lejos de su afición y con una abultada goleada en contra en su desplazamiento al feudo del Mercadal, donde los de Álvaro Olmedo acabaron perdiendo ayer claramente por 6-1.

Con ese resultado la SD Portmany no sólo no consigue alejarse del peligro de estar en la zona de descenso, sino que los sanantonienses se complican un poco más la existencia otra semana en una competición liguera en la que no les terminan de salir las cosas como sería de desear. Los portmanyins se quedan antepenúltimos en la tabla de clasificación con 10 puntos.

Esta 12ª jornada de Liga en Tercera tampoco le salió del todo redonda al PE Sant Jordi, aunque, al menos, los verdinegros sí que lograron sumar un punto en casa tras empatar este sábado contra el Binissalem por un tanteo de 1-1.

La escuadra filial del CD Ibiza pierde provisionalmente un puesto y comienza el día este domingo en el undécimo puesto con 13 puntos, en espera de lo que haga esta tarde el Platges de Calvià en el campo del colista, el CE Sant Jordi mallorquín.

Cita crucial por el primer puesto

Para quien sí que puede ser una jornada pletórica la de este domingo es para la Penya Independent, que es segunda con 24 puntos en la tabla y recibe este mediodía en Sant Miquel al Andratx, el actual líder, del que los ibicencos están separados por un solo punto.