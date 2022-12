Alcaraz: «Vamos a conseguir la salvación pero entrados en el mes de mayo»

Lucas Alcaraz vio ayer el vaso medio lleno tras el encuentro en Zaragoza y, a pesar de la derrota y de la delicada situación del equipo, acabó «satisfecho con el rendimiento» de sus futbolistas. «No puedo estar contento con el resultado y menos con la forma como se produce, pero sí estoy satisfecho con el rendimiento del equipo en cuanto a ritmo, que aunque no hemos empezado el partido bien, demasiado en nuestra área y concediendo muchos saques de esquina, a partir de esa fase nos despejamos un poquito y empezamos a salir a la contra», explicó el técnico granadino, que enumeró la ocasión de Darío y el posible penalti a Suleiman, «que no sé si es pero es el mismo que le pitaron a Goldar la semana pasada contra el Andorra», puntualizó. El preparador de 56 años, que se estrenó con derrota en el banco celeste, admitió que llegaron «un poco cansados» al tramo final, donde les «faltó un pelín de suerte para puntuar» porque según remarcó «honestamente creo que el equipo mereció puntuar».

Alcaraz aseguró que con su propuesta de 4-4-2 pretendía «dominar el espacio, ser un equipo compacto y salir en transiciones rápidas». «Hay una parte que sí hemos conseguido y otra de balón que hemos conseguido solo a veces, aunque hemos tenido ocasiones claras. Creo que ese es el camino», añadió el técnico andaluz, que confía en la mejoría de los suyos: «Vamos a pelear por la salvación pero la vamos a conseguir muy metidos en el mes de mayo. Eso no significa que no queramos ganar cada partido, pero los números no hay que esconderlos y hay que saber cómo se pelea contra ellos. Lo vamos a conseguir porque hay actitud y argumentos», añadió.

Alcaraz puntualizó que la línea que quiere de juego «ya se ha visto en muchas fases del partido», aunque confesó que «lo que se ha hecho mal nos ha penalizado bastante».

«Tenemos que tirar de estoicismo, no nos tenemos que quejar de nada y que no nos haga daño nada. Simplemente aunar energías para revertir la situación. Decir qué pena no nos lleva a ningún sitio, nos lleva a algún sitio poner todas nuestras energías en salir», advirtió Alcaraz, quien reconoció que necesitan «ser competitivos en la dificultad» y que ayer les faltó «un poco de acierto» y de «precisión en sacar la pelota» en la jugada que costó el 2-1.

«Los jugadores son personas, cuando las cosas van mal el aspecto emocional es muy importante y más en un deporte donde decides en milésimas de segundo, pero hay que intentar dotar al equipo con herramientas para que lleguen los resultados y eleven el nivel de confianza», concluyó.