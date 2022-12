La SD Portmany celebrará en 2023 su centenario por todo lo alto

Los aficionados de la SD Portmany disfrutan ya junto a todo el pueblo de Sant Antoni de la antesala de los grandes festejos que la entidad portmanyina ha preparado para celebrar en 2023 el centenario de su fundación.

Para dicha efemérides la SD Portmany tiene en cartera una amplia programación de actos y de actividades destinadas a todos los públicos, que este jueves fueron presentadas en el Cine Regio, en un acto abierto al público, en el que se detallaron algunas de las más destacadas convocatorias de una conmemoración en la que se dará a conocer la historia y la trayectoria del club más longevo de la isla de Ibiza.

Entre las iniciativas propuestas por la SD Portmany en 2023 se organizará un recorrido por los momentos más señalados del club a lo largo de sus cien años de historia a través de una exposición de fotos que se instalará en el Far de ses Coves Blanques, se editará un libro conmemorativo que será escrito por el historiador portmanyí Marià Torres y se promoverá la realización de un documental en el que se recordarán los principales hitos del club y a las personalidades más relevantes que han formado parte de la entidad deportiva.

Asimismo, para celebrar, no solo la historia, sino el camino que aún queda por recorrer, se organizarán mesas redondas con la participación de profesionales del mundo futbolístico, así como partidos conmemorativos y una cena del centenario que reunirá a la gran familia portmanyina.

Aficionados, entrenadores, jugadores actuales y veteranos, periodistas, patrocinadores, autoridades públicas, representantes de otros clubes deportivos y vecinos del municipio arroparon anoche a la SD Portmany en el acto de presentación de su programa de actos, sobre el su presidente, Nacho Roselló, explicó a Diario de Ibiza: «La verdad es que estamos muy ilusionados de cara a poder dar el pistoletazo de salida al año 2023 y a los actos de conmemoración de nuestro centenario. Nuestra intención es hacerle un homenaje durante todo el año a toda la gente que ha sido importante en la historia del club, que probablemente se harán, al ciento por ciento, en el campo de fútbol, en momentos puntuales de los partidos del equipo y en la presentación de la temporada del club, que es cuando más gente hay. Y queremos hacer alguna fiesta infantil y dos partidos, uno de veteranos, y otro con el primer equipo, si puede ser, para celebrar bien nuestro centenario».

Orgullo de portmanyista

Además, Nacho Andrés expresó su orgullo «por presidir un club que cumple cien años» y el privilegio que para él supone liderar a la entidad sanantoniense.

«Nací portmanyista y soy de la SD Portmany desde que tengo uso de razón. En mi familia, mi abuelo y mi padre jugaron en el Portmany, yo estuve en el Portmany y mis hijos también juegan en el club. Estoy muy contento de ser el presidente del Portmany y para mí es un honor y un privilegio ser su presidente en el centenario del club».

No obstante, el máximo dirigente de la SD Portmany no ocultó su «preocupación» por la marcha deportiva del primer equipo en Tercera, donde se encuentra en zona de descenso, aunque no teme perder la categoría porque confía en que se va a superar esa situación .

«A nivel deportivo no hemos arrancado como nos gustaría, pero pensamos que tenemos plantilla más que suficiente para no estar ahí, aunque tenemos que intentar ir yendo ya para arriba», señaló Nacho Andrés con la mente puesta en la celebración del centenario.