Adrià Marí Copa, campeón de Ibiza y Formentera

Adrià Marí Copa, del Club Escacs Puig den Valls, se ha proclamado campeón de Ibiza y Formentera de ajedrez, con 6,5 puntos de 7 posibles en el torneo disputado en el centro cultural de Puig d’en Valls a lo largo del mes de noviembre. Se trata del tercer título insular para el joven ajedrecista ibicenco de 23 años, que ha regresado a la isla tras varios años estudiando y compitiendo en la península.

Marí Copa ya ostenta el récord de haber sido el campeón de ajedrez más joven de las Pitiïuses, ya que logró el título con 14 y con 16 años. Su prioridad, ahora, es lograr el título de campeón balear: «Es mi principal objetivo, después de haber quedado tercero cuando tenía 15 años. Estoy trabajando de forma intensa. He vuelto a disfrutar del estudio del ajedrez y creo que tengo una mejor comprensión del juego, por lo que intentaré luchar por el título balear».

El ibicenco destacó además la destreza de sus rivales: «Podría haber perdido contra cualquiera de los que me he enfrentado, pero he conseguido mantener un buen nivel».

Marí Copa finalizó el torneo con seis victorias y unas tablas. De hecho, para proclamarse campeón derrotó en la última ronda a otro excampeón insular y balear, José Planells, también del Club Puig d’en Valls, que finalizó en quinta posición. El subcampeonato fue para Aitor Prohens, del Club Ibiza 64, que también ha regresado al circuito local con fuerza al lograr 6 puntos, mientras que el vigente campeón insular, Agim Azizag, del mismo club, tuvo que conformarse con la tercera posición, con 5,5 puntos.