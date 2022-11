Amadeo Salvo: «El club busca tener identidad y poso, pero hay decisiones que no se pueden explicar»

«Somos un enfermo que está en la UCI, pero no estamos muertos y estoy seguro de que vamos a salir de esta. Aquellos que nos den como un equipo de Primera RFEF se van a equivocar. Hoy es 29 de noviembre, estoy convencido de que va a ser así, no digo nada imposible porque tenemos ilusión y energía». Con estas palabras comenzó Amadeo Salvo la presentación de Lucas Alcaraz, el entrenador que consideran «el adecuado» para coger al equipo en la situación actual, farolillo rojo a cinco puntos de la salvación, «por su personalidad, liderazgo y experiencia».

También se le ha preguntado sobre si un hipotético descenso a Primera RFEF podría conllevar la desaparición del proyecto: «Sería una putada descender pero en la vida no estamos solo para estar en las buenas. Cuando iniciamos el proyecto, el primer partido fue contra el Formentera B en la Liga Interpueblos», recordó Salvo, antes de subrayar que su convencimiento a cerca de conseguir la permanencia a final de temporada «no es una bravuconería».

El máximo responsable de la UD Ibiza no mostró preocupación por las críticas de aficionados en las redes sociales y aseguró que estas no le «influyen» a la hora de tomar decisiones. «Como en todas las empresas, se cometen errores, esto es un negocio con las paredes de cristal y todo es opinable y criticable, pero tenemos que seguir por este camino. No nos vamos a rendir», indicó como única forma de autocrítica.

Sobre el proyecto celeste para esta temporada, Amadeo Salvo llevó a cabo una enigmática reflexión sobre la falta de poso o manera de cultivar una identidad deportiva en el club a largo plazo, dado el baile de entrenadores que se suceden en el banquillo. «Cualquier club busca y quiere un poso y una identidad y nos gustaría que Lucas estuviera ocho temporadas más, porque significaría que ha hecho un buen trabajo esta temporada. A veces se consigue y a veces no, y a veces no se consigue no porque el club no quiera, sino porque a veces se dan circunstancias que lo hacen imposible. Y no vamos a dar detalles porque somos profesionales y respetamos a los profesionales. A veces se dice, ¿pero cómo es posible que no siga...? No vamos a entrar en detalles. Pero a veces se dan circunstancias que hacen tomar decisiones a los rectores de este club que a lo mejor no se pueden entender pero que no se pueden explicar». ¿Se refería a la marcha de Paco Jémez el pasado verano? Como lector, suyas son las conclusiones.

Al final de una comparecencia que comenzó con más de 20 minutos de retraso, Amadeo Salvo protagonizó un momento de tensión cuando desde Diario de Ibiza se le preguntó por las cifras de asistencia a Can Misses [1.730 espectadores este lunes ante el Andorra, la más baja desde que está en Segunda División] y si preocupa en el club la desafección hacia el proyecto de una parte de la afición.

«No sé por qué dices eso, si quieres te doy una lección de algo que no debes conocer. Y no es que esté enfadado. Por eso que es lunes por la noche viene menos gente, no a pesar de que es lunes a las nueve. ¿Vale? Si ves las audiencias de todos los campos de Primera y Segunda, el lunes es la asistencia más baja al terreno de juego. Segundo, el equipo está mal. Lógicamente, vienen menos. Tercero, el mes de noviembre y primeros de diciembre es la afluencia más baja que siempre ha habido en Can Misses. Y cuarto, hay una cosa que es el Mundial de fútbol, que coincide en la hora. Hay cuatro condiciones que antes de hacer esta pregunta deberías haber pensado», respondió el empresario valenciano, que afeó a este medio el hecho de informar «el año pasado» sobre una reducción en el número de abonados, «y resulta que tenemos un 11% más de abonados de pago, no solo de los patrocinadores».

Lo que quizás no sabía Salvo es que la cifra de 2.740 abonados publicada por este medio a mediados de septiembre (no el año pasado) fue reportada por su propio gabinete de comunicación. Y no fue hasta un mes más tarde, el 12 de octubre, cuando el club hizo oficial que el número de abonados total ascendía a 3.228.