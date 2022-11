Toni Vingut: «Estoy recuperado totalmente y motivado para tomarme la revancha en 2023

Completamente recuperado de las secuelas del accidente que sufrió en enero en el Rally Dakar 2022 y con el depósito de la motivación de nuevo repuesto al máximo, el piloto ibicenco Toni Vingut ya ha iniciado la cuenta atrás para hacer realidad su próxima participación en la edición de 2023 de la carrera de quads que se celebra en Arabia Saudí.

Con la mente fija en el gran objetivo de «intentar completar la competición» y de realizar «un buen papel» en la edición de 2023 del Rally Dakar, el deportista sanantoniense llevó a cabo este viernes en las instalaciones del hipódromo de Sant Rafel la presentación de su proyecto deportivo para la cita internacional que emprenderá por cuarta vez en tierras saudíes. Una prueba que el piloto del MFIE definió como el Dakar «más difícil y largo» de la historia, al contar en la próxima edición con dos nuevas jornadas de competición para hacer un total de 14 etapas de carrera, frente a las 12 de ediciones anteriores.

«Me veo fuerte otras vez y me siento a tope de moral y de motivación. Estoy totalmente recuperado y súper motivado» Toni Vingut - piloto de rallies

«Quiero tomarme la revancha en 2023 y quiero retomar el Rally Dakar donde lo dejé en la edición anterior. He tenido una pausa de un año por culpa del accidente, pero estoy con muchas ganas de retomar el tema y de hacer un buen papel», comentó Toni Vingut a Diario de Ibiza sobre sus sensaciones de cara a la carrera en Arabia Saudí, al tiempo que explicó: «Me veo fuerte otras vez y me siento a tope de moral y de motivación. Estoy totalmente recuperado y súper motivado».

El Rally Dakar 2023, que arrancará el 31 de diciembre y finalizará el 15 de enero, realizará por Arabia Saudí un emocionante recorrido de costa a costa del Mar Rojo en el Golfo Pérsico.

«Para la edición de 2023 tengo algunas novedades en el quad, aunque la mayor parte de las mejoras y novedades las hice ya para la carrera del año pasado. Lo que pasa es que casi no pude disfrutar mucho de ellas ni casi probarlas porque me accidenté nada más empezar el rally. Como ya introduje muchas novedades en 2022 para esta edición de 2023 voy a ir casi que con lo mismo», informó el deportista isleño, que, además, avanzó: «La carrera va ser más larga y más dura, pero tendremos un RoadBook Digital este año. Y como va a ser más larga la prueba pienso que tendré que ser un poquito conservador, ya que seguro que va a haber más retirados. Va a contar mucho ir con cautela para no quedarse tirado. El tema de la fiabilidad de la mecánica va a ser muy importante también porque va a contar más la regularidad que la velocidad».