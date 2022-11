El Saneu Club puntualiza al Consistorio de Santa Eulària

Desde la junta deportiva del Saneu Hockey Club han querido puntualizar los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento de Santa Eulària en contestación a una noticia publicada en Diario de Ibiza en la que se hacía referencia al desmantelamiento de un equipo de hockey hierba de niños en la localidad por una supuesta «falta de compromiso» por parte del Consistorio para impulsar este deporte desde la base. En este sentido, desde la junta deportiva recuerdan que el hockey hierba surge en Ibiza en 2018 en el municipio de Santa Eulària con el Ibiza Hockey Club y que, a su vez, ese mismo año en la isla vecina surge el Mallorca Hockey Club.

«En 2020 surge con el Santa Eulària Rugby, la sección de hockey para dar cabida al auge de todos los jugadores que buscaban apuntarse a hockey y entrenar en el campo de fútbol de Sant Carles. Esta sección solo llegó a durar una temporada para finalmente inscribirse en entidades deportivas como un club independiente llamado Saneu Hockey Club, con lo cual no pertenece al Santa Eulària Rugby ni tiene nada que ver con él desde hace años», rectifican al Ayuntamiento en lo referente a ese aspecto en sus alegaciones.

Desde ese momento, según detallan desde la junta deportiva del club de hockey hierba, empieza «el periplo de búsqueda de espacio para entrenar».

«En 2020 se nos ofrece el pabellón de Santa Eulària los viernes a las 22.00 horas o los sábados a las 08.00 horas y lo mismo para la temporada 2021. En esos horarios es imposible crecer o intentar juntar a las categorías inferiores, que son las que hacen crecer los clubes», matizan desde la entidad deportiva, al tiempo que aclaran: «Esta temporada se nos ha ofrecido cualquier día de 15.00 a 16.00 horas en el pabellón de Santa Eulalia. Este horario es nuevamente imposible para los jugadores que ya teníamos y para captar nuevos niños. Los niños salen del colegio en esos horarios y algunos vuelven en ruta. Conclusión, que no tenemos ningún jugador nuevo este año y hemos perdido todas las fichas de los años anteriores».

Al hilo de los anteriormente comentado, desde la junta directiva del club de hockey manifiestan que «de ahí nuestra negativa desde la directiva de presentarnos a la Feria del Deporte ‘Esport Riu’ de Santa Eulària este año».

«¿Para qué vamos a promocionar un deporte si no tenemos espacio para entrenar y por lo tanto no podemos captar futuros jugadores?, se preguntan en la entidad, desde la que también recalcan: «En esos horarios es imposible crecer como club. Si no hay un horario decente y todos los años te cambian el lugar de entrenamiento los jugadores, que son niños, no tienen claro a dónde ir y dejan el deporte. Nos ha pasado esto en esta temporada otra vez. Y llevamos escribiendo emails al concejal de deportes solicitando una hora decente desde mayo».

Por ello, en la junta deportiva del la entidad de hockey hierba se muestran al mismo tiempo bastante sorprendidos de que en septiembre, cuando empezaron los colegios, les remitieran «a las 15.00 horas en el pabellón».

Crecimiento en Balears

Así las cosas, la junta directiva del hockey hierba destaca cómo ha ido evolucionando su modalidad deportiva en las islas, ya que «a día de hoy existen cuatro clubes en Mallorca, uno en Menorca y tres en Ibiza, dos de los cuales están inscritos en el Ayuntamiento de Santa Eulària, los más antiguos, y uno en Sant Antoni».

«Después de 5 años ninguno de los dos equipos en Santa Eulària ha conseguido tener un equipo sólido para presentarlo en ninguna liga y menos tener categorías inferiores. No ha corrido la misma suerte el Portmany Hockey Club, que con un año de antigüedad y las facilidades del Ayuntamiento, confiando y agradecidos por el proyecto, se ha presentado el año pasado un campeonato de España de hockey Sala, el equipo sénior fue a Valencia a jugar la clasificatoria del Campeonato de España y este año el equipo Alevín está jugando la Liga Balear», subrayan a modo de ejemplo.

Sobre las subvenciones

Con respecto a las subvenciones a lasque se aluden desde el Ayuntaiento de la Villa del Río, la junta deportiva del hockey apunta que «los 1.900 euros que comenta el Ayuntamiento se dieron después de presentar todos los papeles que se requieren para acceder a este tipo de subvención. Sobre todo el tener fichas deportivas federadas.

«En 2020 tuvimos casi 100 fichas. Lo dramático de la situación es que hoy tenemos cero fichas», informan sobre la situación actual del hockey hierba en la localidad, no sin explicar antes: «Los 400 euros a los que también se hace alusión, fue el primer torneo que se organizó para dar visibilidad a este deporte. Ese dinero que te dan es para pagar ambulancia, trofeos y alguna camiseta. Ese torneo se hizo por primera vez en la historia de Ibiza, vinieron los equipos del Ibiza y Mallorca, femenino y masculino, hockey hierba y sala, y fue un éxito».

Por último, desde la junta deportiva indican que el Saneu sigue mientras tanto «peleando por un espacio en el pabellón.

«El Mallorca Hockey Club ha conseguido en estos últimos cinco años más de 200 fichas federativas y equipos en casi todas las categorías, siendo un referente para nosotros. Ver si tenemos un espacio y un horario fijo y decente es cuestión de tiempo y que el club crezca, compromiso del Ayuntamiento», manifiestan finalmente.