La Peña golea en casa y mete miedo

La Peña Deportiva está ahora mismo que mete miedo. La escuadra que entrena Manolo González dio este domingo un golpe de autoridad en Santa Eulària, donde goleó de manera inmisericorde al Badalona Futur, al que le endosó un contundente 5-0 para sumar tres nuevos puntos que permiten a los de la Villa del Río situarse en la segunda plaza de la clasificación con 22 puntos, a tan solo uno de separación del actual líder, el Espanyol B.

El equipo santaeulaliense se gustó ayer ante su afición en un choque en el que se mostró desde el inicio mucho más ambicioso y netamente superior a su rival, al que castigó con una pegada brutal que le concedió la tranquilidad de irse al descanso mandando en el marcador con un cómodo 3-0.

Los de Manolo González arrancaron en el primer periodo con un ritmo intenso y profundo, que les llevó a abrir el marcador a los cinco minutos de juego.

La jugada la inició Fortes rompiendo desde atrás con velocidad y entrando en campo contrario desde la derecha, antes de conectar al borde del área con Ton Ripoll, quien sirvió un medido centro al interior del área, donde Chema Moreno cabeceó el esférico de forma imparable al fondo de la red del marco visitante (1-0).

Partido a placer

Con ventaja en el marcador, la Peña Deportiva percutió una y otra vez contra un Badalona Futur maniatado y sin claridad de ideas por el vendaval de juego de los locales, que jugaron un fútbol efectivo y contundente que les llevó a ampliar su ventaja antes de cumplirse la media hora, cuando Cristian Cruz, aprovechando el saque de un falta botada por Ton Ripoll, en el minuto 25, se encargó de anotar el 2-0 con un testarazo bien dirigido, llegando al remate en el segundo palo.

La gran primera parte de los peñistas la redondeó Roger Colomina con una acción personal rebosante de genialidad. El centrocampista de la Peña presionó a un defensa hasta la línea de fondo y le robó el balón sobre la misma raya para colarse a continuación en el área y fusilar, con un tiro potente y colocado, el 3-0 para los locales.

En la segunda mitad no hubo reacción por parte del Badalona Futur, que se vio superado en todo momento por una Peña Deportiva muy segura de sí misma, y que no solo no concedió opciones a su rival, sino que además disfrutó con su juego hasta el final, después de que Samu Vázquez, en el 82, hiciera el 4-0, Ton Ripoll, en el descuento, completase la ‘manita’.

Manolo González: «No es el partido que más me ha gustado del equipo»

Manolo González, técnico de la Peña Deportiva, a pesar de la clara victoria por 5-0 frente al Badalona Futur, se mostró crítico en su análisis y aseguró que para él no había sido el mejor partido de su equipo. «Si soy franco, no es el partido en el que más me ha gustado el equipo, la verdad. Hemos empezado muy bien y hemos marcado muy pronto. Creo que nos ha venido bien, pero a la vez nos ha hecho bajar las revoluciones y no hemos estado tan finos con el balón como otras veces», indicó el entrenador peñista.