Elías Escandell, piloto de Ibiza: «Llego a un súper equipo, uno de los mejores para MX125»

Elías Escandell hará realidad el próximo año uno de sus sueños deportivos después de hacerse oficial su fichaje por la escudería italiana de motocross Fantic Factory Team Maddii, noticia que adelantó este martes en exclusiva Diario de Ibiza. El joven piloto ibicenco, formado en el Motoclub de Formentera i Ibiza, dará el salto a la categoría de 125 centímetros cúbicos tras un año complicado por la grave lesión de rodilla que le apartó de la parrilla internacional.

En conversación telefónica con esta redacción, Elías Escandell reconoció que el fichaje le cogió «un poco por sorpresa» al encontrarse en pleno proceso de recuperación. «Este año he estado lesionado de la rodilla, no he podido hacer buenos resultados pero aún así, a principio de año se ve que se fijaron en mí y he conseguido entrar en este equipo». El piloto de 16 años confiesa que el Fantic Team «es un súper equipo para 125, diría que de los mejores», por lo que se muestra «muy contento» con su incorporación al equipo del excampeón europeo de motocross Marco Maddii.

El deportista del equipo nacional júnior quiere «trabajar a tope para el año que viene» mientras progresa en el proceso de rehabilitación tras ser intervenido a comienzos de verano. «Ya estoy montando en moto normal pero con un vendaje hasta que cumplan los seis meses. A partir de ahí, a pilotar con normalidad», subrayó ayer Elías Escandell, que tras el bache de su lesión pretende regresar por todo lo alto al panorama internacional del motocross en su nueva escudería.