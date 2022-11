Can Misses, territorio amable para un CD Ibiza que sueña con un Primera

El sorteo de este miércoles (17 horas) de la segunda ronda de la Copa del Rey mantiene en vilo a las aficiones de la UD Ibiza y del CD Ibiza ante el rival que el azar quiera asignarles, aunque mucha más ilusión se reparte entre la hinchada rojiblanca, que sueña y disfruta con la posibilidad de ver enfrentarse a su equipo en casa contra todo un Primera División.

Ante tal tesitura, la entidad rojiblanca, que por primera vez en su historia accede a esta segunda ronda copera, ya se ha puesto en marcha para adelantarse a los acontecimientos derivados del sorteo, pues en caso de ser emparejado finalmente con un Primera tendrá que cambiar de escenario de juego para dicho encuentro, dado que las instalaciones de Can Misses-3, donde habitualmente disputa sus partidos de Liga, no se adaptan a los requisitos mínimos exigidos por la Federación Española de Fútbol (RFEF) para la celebración de un evento de ese calado. La única solución viable, ante la realidad de tal posibilidad, pasa por hacer jugar esa eliminatoria al CD Ibiza en el estadio de Can Misses, feudo de la UD Ibiza, con lo que la instalación que gestiona el club celeste pasaría a ser un territorio amable para los rojiblancos.

Por tal razón, el gabinete jurídico del CD Ibiza se ha aprestado a tramitar y presentar en el registro del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Ibiza toda la documentación necesaria para solicitar por adelantado la cesión del estadio de Can Misses en caso de que fuese necesario.

«A lo largo del día de hoy -por ayer martes- hemos llevado a cabo la solicitud formal al Patronato y también a la UD Ibiza para que se pueda celebrar nuestro partido en el mejor lugar posible, que es el estadio de Can Misses. Es una instalación que tiene la homologación para acoger partidos grandes, tiene la luz necesaria y reúne todo lo necesario para poder albergar un encuentro de la importancia que tiene una segunda ronda de la Copa del Rey», indica Jesús Jiménez, abogado y asesor jurídico del CD Ibiza.

En este sentido, el responsable jurídico de la entidad rojiblanca explica que, «en virtud del convenio firmado entre la UD Ibiza y el Ayuntamiento de Ibiza», se determina que «se pueden llevar a cabo en el estadio de Can Misses algunos tipos de eventos que sean relevantes para la ciudad, siempre y cuando se avisen con un periodo de antelación de 30 días».

«A día de hoy aún se cumple todavía ese requisito, puesto que la eliminatoria se jugaría el día 21 de diciembre. Pero, aun así, queremos subsanar y hacer con el Patronato todo lo que tengamos que hacer lo antes posible para poner en conocimiento, tanto a la Federación como al equipo rival que nos toque en el sorteo, dónde se va a disputar ese partido», detalla Jesús Jiménez, al tiempo que aclara: «A Can Misses-3 vinieron los evaluadores de la RFEF para la anterior ronda y nos dijeron que para jugar por la mañana contra el Rayo Majadahonda nos daban el visto bueno, pero no para la siguiente eliminatoria, que se jugaría por la noche y sería televisado, al igual que todos los partidos en los que juega alguno de los clubes de Primera División. Y como sabemos que Can Misses-3 no reúne las mejores condiciones, creemos que lo mejor para todos sería jugar allí en Can Misses».

Entendimiento entre las partes

Así las cosas, el asesor jurídico del CD Ibiza señala que espera que la UD Ibiza y el Ayuntamiento de Ibiza sean «receptivos» ante su solicitud, ya que consideran que es «lo más justo» y «no se trata de una petición que sea por un simple capricho».

«Queremos hacer un gran evento social y deportivo que sea abierto para toda la ciudad y para toda la población de Ibiza. Y, ojalá, que podamos hacerlo con un equipo de renombre, al igual que pasó hace dos años cuando la UD Ibiza recibió aquí al FC Barcelona o al Athletic Club», suscribe Jesús Jiménez, que además avanza: «Esperamos que este acercamiento a través de la Copa del Rey sirva también para limar asperezas y que haya un acercamiento entre todas las partes porque tenemos que sentarnos juntos, sí o sí, para llevar a cabo la organización de un partido televisado de esta envergadura»