Marcos García: «Me siento muy orgulloso de ser ibicenco y de jugar la Copa del Rey con el CD Ibiza»

Marcos García Barreno (Ibiza, 21 de marzo de 1987), también conocido futbolísticamente como ‘Marquitos’, es una de las grandes leyendas en activo del fútbol pitiuso y uno de los grandes pilares del juego en el centro del campo del CD Ibiza, club con el que ha hecho historia este domingo al clasificarlo por primera vez en su historia para la segunda ronda de la Copa del Rey, tras doblegar en Can Misses-3 al Rayo Majadahonda madrileño, de Primera RFEF, por un resultado de 3-1. Un hito deportivo que el futbolista de Sant Antoni quiere seguir disfrutando al máximo siendo parte activa y protagonista en el terreno de juego junto a sus compañeros rojiblancos, en espera de que el bombo les depare este miércoles en el sorteo un emparejamiento contra un rival de los calificados como ‘grandes’ del fútbol español.

Es de suponer que estará radiante de alegría y muy satisfecho de haber pasado de ronda en la Copa del Rey con un gran triunfo del CD Ibiza, ¿no?

Sí, estamos muy contentos, la verdad. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero al final se nos puso de cara y le pudimos ganar al Rayo Majadahonda. Y eso es para estar contentos. Por el esfuerzo, por el equipo, por pasar de ronda y porque nos pueda tocar este miércoles un Primera División. .

Se pudo ver a un CD Ibiza ambicioso y muy competitivo. ¿Confiabais en poder superar de esa manera tan clara a un adversario de superior categoría?

Bueno, sí. Nosotros estudiamos a todos los rivales y sabíamos que nos enfrentábamos a un buen equipo, de una categoría superior y con buenos jugadores. Creo que hicimos el partido que teníamos que hacer. Le dimos la vuelta con ese gol en contra y la alegría que sentimos es muy grande. Me siento muy orgulloso de ser ibicenco y de poder jugar en la Copa del Rey con este equipo. Al final la gente que somos de aquí y jugamos en el CD Ibiza intentamos ayudar en todo lo que podamos hacer para que el club pueda ir hacia arriba o para el simple hecho de poder traer a un rival de Primera División si nos tocara, que es algo que para toda la isla es muy bonito.

¿Qué espera del sorteo de este miércoles?

Bueno, ya sabemos los rivales que nos pueden tocar y que hay la probabilidad, aunque es poca, de que nos toque también un Segunda División. Yo creo que cualquier rival de la Primera División que nos toque en la próxima eliminatoria será un día bonito para disfrutar, para que la gente de la isla pueda ver fútbol y para que sea algo que se pueda recordar.

¿Tiene Marcos García alguna preferencia en cuanto al rival, ya sea por simpatía o por rivalidad?

Quizá por afinidad, porque son clubes en los que yo he estado y creo que sería bonito volver a reencontrarme con ellos, pues me gustaría un Villarreal o la Real Sociedad. Y aunque no he estado allí también me gustaría que nos tocara el Atletico de Madrid o un equipo atractivo, ya que, al final, se trata de un día muy bonito para el club, para los jugadores y para toda la gente que forma parte del CD Ibiza, desde la base hasta la directiva, para vivir y disfrutar de una experiencia muy bonita todos juntos. Y si luego suena la campana y podemos ganar, pues muchísimo mejor porque podremos seguir disfrutando un poco más de ello.

Es además una victoria que viene muy bien al equipo porque os reactiva para la Liga, ¿no?

Sí, no cabe duda. Al final todo lo que sea ganar siempre es importante y lo refuerza todo, tanto el estado anímico como el juego y las sensaciones del equipo. Aunque en las dos últimas jornadas de Liga perdimos sí que es verdad que veníamos compitiendo y haciendo un fútbol bueno, pero los resultados no fueron los que esperábamos. Después de pelearle de tú a a tú al Rayo Majadahonda en la Copa nos sentimos ahora muy bien. Sabemos que nuestro grupo tiene una gran dificultad y que cada partido puede ser un mundo y hay que estar concentrados contra todos los equipos. Esta semana vamos a Manresa a jugar, a enfrentarnos con otro hueso duro y difícil. Ahora, después de estos dos o tres días de disfrutar, tenemos que dejar la Copa aparcada. Ha sido una alegría pasar y supone una gran euforia porque este miércoles es el sorteo, pero a partir de entonces debemos intentar estar centrados en la Liga, que es lo más importante para nosotros, ya que jugar en la Copa, al final, es más un premio y un objetivo algo más secundario.

Si os tocase en el sorteo uno de los ‘grandes’, ¿qué ambiente es el que te gustaría que se viera en Ibiza con esa segunda eliminatoria del CD Ibiza?

Pues no sabemos. La verdad es que ni nosotros sabemos nada de nada. No sabemos si el partido se jugará en Can Misses-3 o si se haría en Can Misses. Esperaremos al miércoles a ver qué es lo que pasa. Y ya te digo que el equipo que nos toque y venga, pues bienvenido sea. Lo recibiremos con la misma ilusión y dispuestos a disfrutar de un día en familia, con el club y con toda la ciudad de Ibiza. Trataremos de pelear y de disfrutar de eso cuando llegue el momento, pero ahora, como ya digo, nos tenemos que centrar en la Liga, que es lo que nos va a dar de comer, por decirlo de alguna manera, y es donde tenemos que luchar al máximo y con todo lo que tengamos por sacar los resultados.