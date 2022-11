Anquela: «Con los cambios hemos dado un salto de calidad y de identidad»

Juan Antonio Anquela no celebró con la alegría que debía suponer su primer triunfo al frente de la UD Ibiza. Para el técnico andaluz, el equipo no «creció» en Palencia y sólo mejoró «tras los cambios» ante un rival que fue «mejor» que el equipo celeste durante varias fases de la eliminatoria.

«Hemos mejorado considerablemente en la segunda parte y la prórroga y hemos pasado una eliminatoria muy difícil porque el rival no regalaba absolutamente nada», resumió en sala de prensa, donde reconoció que el equipo dio «un salto de calidad y de identidad con los cambios».

«Hemos ganado pero no hemos crecido, sobre todo de inicio. Hoy hemos puesto a toda la gente que venía jugando menos y no hemos dado el nivel que queríamos. Seguiremos insistiendo y trabajando. Tenemos muchas cosas que mejorar pero ya me estoy cansando de decirlo, hay que hacerlo si queremos ser un equipo sólido», advirtió el preparador jienense, quien precisó que «con el paso del tiempo» se hizo «un equipo más reconocible». «Pero luego ha sido un sufrimiento porque el rival empujaba con calidad», matizó.

Según Anquela, «hay jugadores que están como flanes y, si el miedo te atenaza –añadió el entrenador– el jugador no es capaz de dar lo que lleva dentro». «Hemos sido un equipo con muchas dudas, hoy eso no nos ha penalizado pero lo normal es que te penalice», subrayó.

En este sentido, deslizó su preocupación por el rendimiento de algunos futbolistas. «Nosotros ponemos y el verde te dice si tiene que seguir jugando o no. Hoy se pueden sacar muchas conclusiones, muchas positivas pero desde la segunda parte hasta el final», precisó.

Anquela se esperaba a un Palencia Cristo Atlético que pusiera en apuros a su equipo, «pero una cosa es saber lo que te va a venir y otra el momento de poner las soluciones, y no las hemos encontrado». «Nos han superado en muchas cosas, pero esta victoria nos tiene que servir, tenemos que quedarnos con lo bueno», concluyó Anquela.