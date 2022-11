Álex García: «Ojalá veamos al Gasifred en Segunda, estamos luchando para conseguirlo»

La UD Ibiza Gasifred se hizo este verano con los servicios de Álex García, un ala cierre de 20 años que llegó procedente del Barça B de Segunda División LNFS, con el que en mayo se proclamó campeón del Mundo de clubes sub-21. El jugador de Manresa (12-3-2002) ha sido internacional con las inferiores de España, y en septiembre saboreó de nuevo la gloria al conquistar el Campeonato de Europa sub-19 con el equipo nacional. Ahora, quiere conseguir con la UD Ibiza Gasifred un salto a la categoría de plata que se resiste desde hace más de una década.

¿Cómo se gestó su fichaje por el Gasifred viniendo del filial del Barça en Segunda?

En el Barça me informaron de que no contaban conmigo para la temporada siguiente. Tenía varias ofertas, algunas de Segunda y otras de Segunda B. Me llamó José Fernández [entrenador del Gasifred], me habló del proyecto del club, cómo funcionan las cosas, cómo se vive en la isla, y me decidí junto a mi familia y representante a venir porque el proyecto me ilusiona mucho y por las condiciones de vida que hay aquí.

El equipo, que ahora parece despegar, no empezó nada bien en Segunda B, no se arrepentirá de su decisión...

Sinceramente, no me arrepiento nada. Todo en la vida es un proceso, somos un equipo en el que la mitad somos nuevos, muchos estamos fuera de casa y es difícil. El inicio ha sido complicado por eso. Además, se empezó tarde la pretemporada pero poco a poco el equipo se ha unido mucho, está habiendo una mejora en todos los aspectos y vamos a seguir remando para conseguir los objetivos.

¿Cómo ve el nivel de la plantilla? ¿Siguen pensando que es posible luchar por el ascenso?

Hay muy buena plantilla, individualmente hay muy buenos jugadores, pero el fútbol sala es un juego de equipo y un equipo se tiene que ir formando con paciencia y mucho trabajo. Si seguimos ganando vamos a entrar en play-off sin duda, pero hay muy buenos equipos en Segunda B y cualquiera te puede complicar las cosas. Tenemos que seguir trabajando.

Para no alejarse del objetivo es obligado ganar mañana en casa a Escola Pía Sabadell.

Sí, este sábado tenemos que ganar, encadenar una tercera victoria daría muchísima confianza. No es lo mismo una semana de entrenamientos tras ganar que tras perder. El fútbol es un deporte de dinámicas y si tienes una positiva es más fácil ganar, y más en casa, donde hay que sacar los tres puntos. Y la semana que viene a intentar ganar al líder en su pista.

A nivel individual, ¿cómo ha encajado en el Gasifred?

Me costó al principio después de tantos años en un club. El hecho de adaptarte, porque además venía de una competición muy exigente donde se me han juntado dos temporadas y no he tenido casi vacaciones. Pero empiezo a notarme mejor, poco a poco dando más y siempre a disposición del equipo.

¿Cómo define este año? Por un lado el chasco de salir del Barça, pero por otro conquistar dos títulos internacionales y llegar a Ibiza...

Ha sido un año especial pero difícil y complicado, primero en la Liga de Segunda que es muy difícil y no contaban mucho conmigo, no tuve el protagonismo que me hubiera gustado. Es verdad que ganamos el Mundial sub-21 de clubes en Brasil, que fue una experiencia increíble, y luego con la selección. Llevaba bastante tiempo yendo, desde sub-17, y entré en los 14 elegidos para la Eurocopa sub-19. Fue una experiencia indescriptible, en Jaén, donde podía venir tu gente y toda la afición animaba, fue una sensación increíble.

¿Qué le parece el nivel del equipo, le ha sorprendido la calidad de algún compañero?

En la plantilla también hay gente con experiencia y que han jugado en categorías altas, pero yo intento poner mi granito de arena, y estas experiencias ayudan porque a cierto nivel ves cosas nuevas. Sobre los compañeros, no conocía a Charly y me ha sorprendido mucho, también el portero Sergio. A otros como Buitre, Cristian o Íker ya los conocía.

¿Qué opina del míster, José Fernández?

Me llevo muy bien, cuando me llamó y me habló de un club cercano y familiar, tenía toda la razón. Él es cercano, puedes hablar de cualquier cosa y ayuda mucho en el día a día. Tenemos que ir poco a poco confiando en el trabajo de todos, llevamos dos victorias seguidas y vamos a por más.

¿Ve al Gasifred volviendo a Segunda División, categoría que alcanzó por primera vez hace casi 15 años?

Ojalá veamos al Gasifred en Segunda, estamos luchando por ello, el proyecto es interesante y ojalá lo consigamos.