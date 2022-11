El Trasmapi UD Ibiza se despide con honor de la Copa del Rey

El Trasmapi UD Ibiza HC Ibiza se despidió con honor de la Copa del Rey después de caer ayer eliminado a manos del BM Torrelavega de Liga Asobal por un ajustado 22-26. El equipo ibicenco puso contra las cuerdas al conjunto cántabro, pero pagó con la derrota un mal inicio tras el descanso, algo similar a lo que ocurrió el año pasado en otra eliminatoria copera frente al BM Benidorm.

El conjunto ibicenco impuso ayer un fuerte ritmo de inicio y mandó en el marcador (4-2, 5-3) bajo el liderazgo ofensivo de Prada, autor de tres goles en apenas seis minutos. No se arrugó el equipo celeste ante la pétrea zaga cántabra y encontró fisuras para prolongar su efectividad más allá del minuto 10 de encuentro, cuando el ibicenco Marc Torres puso el 8-6 de penalti. Torrelavega se estaba empleando a fondo para evitar la sangría goleadora, pero con faltas constantes que ponían en evidencia la habilidad y precisión de los isleños. Así llegó el 9-6 anotado por Marc Torres en otra pena máxima.

Los de Tilves estaban minimizando las virtudes de todo un rival de Asobal por medio de una defensa feroz, liderada por Gamallo, y de un ataque coral y efectivo. El carrusel de cambios en uno y otro equipo y un tiempo técnico de Torrelavega frenaron el ritmo del combinado local pasado el 20 de juego, aunque no fue hasta cumplido el 27’ cuando Colunga puso por primera vez al conjunto cántabro por delante en el marcador acto seguido de que Moreno empata de penalti (12-13).

El Trasmapi se obcecó con entrar por el centro y pasó varios minutos sin ver portería, aunque la eliminatoria se fue totalmente abierta al descanso tras el golazo sobre la bocina de Sanz que puso el 14-14.

El equipo de Asobal podía acabar imponiendo el apartado físico y la calidad de su plantilla, pero apenas tres minutos le bastaron para abrir una diferencia de tres goles que los de Tilves ya no fueron capaces de remontar, a pesar de sus esfuerzos. Un tanto de Popovia elevó el 16-21 al electrónico tras una pausa solicitada por Tilves congeló los ánimos de una afición que volvió a demostrar su conexión con el HC Ibiza.

El combinado celeste nunca tiró la toalla, ni siquiera tras un penalti convertido por Fernández que estableció el 19-26 a falta de siete minutos para el final. Tal fue el compromiso de los pitiusos que ‘secaron’ a su potente rival hasta cerrar el partido en el 22-26 definitivo.

Una vez eliminado del torneo del KO, el Trasmapi UD Ibiza HCE se centra en la competición liguero en el grupo B de División de Honor Plata, donde ocupa la tercera posición después de encadenar tres victorias consecutivas, la última el pasado fin de semana frente al Sant Quirze. Los ibicencos vuelven a escena el domingo, en sa Blanca Dona (12 horas), para recibir al Trops Málaga, cuarto clasificado.

El Trasmapi UD Ibiza HC Ibiza estuvo arropado ayer por más de 400 aficionados en el polideportivo insular de sa Blanca Dona. Buena parte de la marea naranja y celeste del club estaba formado por jóvenes canteranos que, como en la imagen, no dejaron de animar al primer equipo en busca de la clasificación copera. El equipo ibicenco mandó en el marcador en la primera parte, pero unos minutos de desconexión tras el descanso acabaron con el sueño frente al Torrelavega. Los cántabros, curiosamente, lograron el ascenso a Asobal en mayo de 2021 en Ibiza.

Tilves: «Nos han hecho pagar unos minutitos tontos»

Eugenio Tilves, entrenador del Trasmapi UD Ibiza, reconoció tras el partido que «la idea era rotar y que jugara todo el mundo». «Los tuvimos ahí, jugamos bien por momentos pero fallamos lanzamientos claros y ellos no perdonaron, esa fue la diferencia», explicó el técnico gallego, consciente del potencial de un rival al que ya se enfrentaron hace dos temporadas. «Lo intentamos a la desesperada y apretamos un poco el marcador, pero ya no fuimos capaces. Estoy contento con la imagen, hemos dado la cara y la respuesta del público fue genial, apretando al árbitro que creo que no ha sido justo. Pero no es excusa, ellos nos han hecho pagar unos minutitos tontos», dijo.