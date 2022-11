El Trasmapi UD Ibiza HCE cita hoy a su afición para recibir al BM Torrelavega

La hora de volver a disfrutar en Ibiza por segundo año consecutivo de toda la emoción de la Copa del Rey y de un vistoso conjunto de la Liga Asobal, la máxima categoría del balonmano español, ha llegado de nuevo a la isla. Y la posibilidad de gozar de ese espectáculo deportivo vuelve a presentarse de la mano de un ascendente Trasmapi UD Ibiza HCE, que este miércoles (20.30 horas) recibe en el pabellón de sa Blanca Dona la visita del potente Batcho BM Torrelavega, un viejo conocido del primer año del conjunto pitiuso en la División de Honor Plata, con el que va a cruzar su camino esta tarde en eliminatoria a partido único en la segunda ronda del torneo copero.

El equipo entrenado por Eugenio Tilves, que llega en buena dinámica a este duelo y con buenas sensaciones en su juego gracias a su positiva racha en la Liga, confía en poder plantar cara y competir a tope frente al conjunto cántabro, un rival que cuenta con un potencial de superior nivel y que actualmente macha noveno en la Liga Asobal tras sumar dos victorias seguidas en la máxima competición liguera.

«Estamos con ganas de jugar este partido y llegamos en una buena dinámica. Estamos muy contentos de que venga un equipo de Asobal como es el BM Torrelavega. Estamos haciendo de nuevo historia. El único punto negativo es que estamos arrastrando lesiones y no vamos a poder estar todos», indica Eugenio Tilves, que también señala: «Vamos a tener que cargar a gente que, a lo mejor, preferiríamos que descansara un poco más de cara al partido del próximo domingo, ya que entendemos y tenemos claro que nuestro principal objetivo es la Liga».

"Esto es un premio para nosotros y para todo el balonmano balear, al que también representamos como club. Vamos a disfrutar, a aprender y a competir al máximo todo lo que podamos y aguantemos" Eugenio Tilves - Entrenador del Trasmapi UD Ibiza HCE

El preparador del Trasmapi UD Ibiza HCE explica que intentarán disfrutar de este choque copero contra el Batcho BM Torrelavega, aunque son conscientes de que la eliminatoria es difícil de superar.

«No tenemos plantilla para estar jugando tres partidos a la semana. No estamos acostumbrados a eso. Y si tuviésemos a toda la plantilla lista, pues todavía alguna oportunidad sí que quizá tendríamos, pero se nos queda ese mal sabor de boca de tener a varios jugadores fuera», aclara el técnico del cuadro pitiuso, antes de avanzar: « A la hora de jugar es como tener que hacer un poco de malabares. Pero no nos vamos a hipotecar tampoco con aquellos que están jugando más ni vamos a arriesgarnos a que no nos lleguen a este domingo o a que lleguen demasiado cansados», confirma Tilves, antes de apuntar: «Si tuviera a toda la gente bien seguro que se vería un partido más bonito, aunque vamos a intentar disputarlo de alguna forma, sin volvernos locos, porque esto es un premio para nosotros y para todo el balonmano balear, al que también representamos como club».

Ambiente en sa Blanca Dona

En lo que respecta al ambiente que espera hoy en el pabellón de sa Blanca Dona, el entrenador de la escuadra celeste agradece y destaca el gran apoyo que siempre le brinda la afición ibicenca a su equipo, por lo que no cree que le vaya a fallar en esta cita copera.

«El otro día el público se volcó y vino un montón de gente a ver el partido, a pesar de que fue en un puente de festivos. Y entendemos que este miércoles con la Copa del Rey también vendrán a apoyarnos. Jugamos contra un rival que está haciendo las cosas muy bien y que viene de ganar en Logroño al equipo más en forma de la Asobal. Y eso es algo que te dice mucho del rival al que nos vamos a enfrentar», matiza Tilves.

En cuanto a las virtudes de su adversario, el técnico del Trasmapi UD Ibiza HC adelanta que «es un equipo al que le gusta correr y con una dinámica de partidos a ritmos muy altos». «Tienen mucha rotación. Y esa rotación cuando entra sigue manteniendo ese ritmo tan alto de igual manera. Como cojan ritmo y vengan con buenas sensaciones va a ser complicado frenarles. Vamos a disfrutar, a aprender y a competir al máximo todo lo que podamos y aguantemos. A ver si podemos darles al menos un sustillo o algo», admite Tilves.

Convocatoria con bajas y dudas por molestias físicas

La lista de ausencias y de dudas en la convocatoria para el partido copero ante el BM Torrelavega merma bastante el potencial del Trasmapi UD Ibiza HCE.

«No puedo contar con Vicente Sancho, operado de ligamento cruzado; Samu está con una rotura de fibras y no creo que llegue; Ángel viene de una lesión y sí podría tener minutos, pero no es seguro; Jordi Marí se hizo un esguince y no jugó contra el Sant Quirze. Y no creo que llegue para este partido y ya veremos si llega al domingo, además de Marc, que está acabando de recuperarse», confirma Eugenio Tilves.