Toni Curuné: «Estamos viviendo un sueño, la gente está alucinando»

La Penya Independent sigue haciendo historia en su temporada de debut en la Tercera División. El equipo del club naranja, junto al Andratx, es uno de los exclusivos conjuntos que aún se mantienen sin conocer la derrota en la competición liguera. La escuadra que entrena Mario Ormaechea sigue creciendo con paso firme en la categoría y dando que mucho que hablar semana tras semana para orgullo de los aficionados del municipio de Sant Joan.

El equipo de Sant Miquel, que marcha tercero en la clasificación del Grupo-11 con 18 puntos y a uno del líder, el Manacor, visita esta tarde (16.00 horas) el campo del Binissalem, un adversario que va duodécimo con 8 puntos y ante el que los ibicencos buscarán en esta novena jornada del campeonato una nueva victoria a domicilio para seguir haciendo soñar a su afición.

Toni Curuné, presidente de la Penya Independent, asegura estar vibrando como nunca con el equipo y disfrutando mucho con su trayectoria, ya que pese a ser un completo debutante en Tercera, es un conjunto que quiere ser ambiciosos en lo deportivo y que no se pone techo por ahora.

«La verdad es que estamos muy contentos. Somos un club humilde y trabajamos mucho entre el final de la pasada temporada y el inicio de esta para poder confeccionar una buena plantilla, que fuera seria y competitiva, ya que, al final, es de lo que se trata, de tener jugadores comprometidos y un cuerpo técnico de confianza para que se separa cuál es la línea en la que se va a trabajar», señala el máximo dirigente de la Penya Independent, al tiempo que indica: «Y lo cierto es que mucha gente está alucinando un poco cuando ve la tabla de clasificación y las estadísticas porque la verdad es que son una pasada, pero, en el día a día, te das cuenta de que aquí se viene a trabajar, con esfuerzo, con ilusión y con un cuerpo técnico que motiva mucho para mejorar siempre cada día. Y vamos a ver de qué es capaz el equipo ahora que nos vienen rivales que teóricamente tienen que estar ahí arriba».

Un arranque de Liga de ensueño

No obstante, Toni Curuné reconoce que el buen arranque de temporada que está protagonizando el equipo en Tercera le ha sorprendido hasta a él, ya que no es nada fácil lo que están consiguiendo hacer los de Mario Ormaechea.

«La verdad es yo no me lo esperaba para nada. Ni yo, ni mi familia, ni nadie que yo conozca se esperaba un inicio así. Intentamos hacer un proyecto lo más serio posible, pero nunca habríamos podido pensar estar donde estamos a estas alturas. Aunque es cierto que contamos con jugadores que vienen de superior categoría, con un técnico con las ideas muy claras y un juego muy definido que para Tercera se está viendo que es muy positivo. Lo importante es ir sumando puntos y no perder, pero no renunciamos a pelear por lograr lo máximo en lo deportivo, aunque todo depende de muchos factores», matiza el rector de la entidad naranja, que asegura estar viviendo un sueño con el crecimiento que ha experimentado el club en estos últimos años: «Es muy bonito ver cómo se empezó el proyecto hace siete años y cómo está a día de hoy. Ya no solo a nivel futbolístico y deportivo, sino también en el plano social. Tenemos un pueblo que está muy involucrado con el club y me emociono al ver la cantidad de gente que hay para animar al equipo. Es algo que ilusiona porque estamos viviendo un sueño y el club está creciendo mucho. Tenemos equipos en todas las categorías, al Tercera que está ahí arriba, y cuatro secciones más de otros deportes como patinaje, pádel, tenis y gimnasia rítmica, además de que estamos estudiando para ver si podemos ampliar las secciones con otra de ciclismo».