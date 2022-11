La SD Formentera ha anunciado el fichaje de Facundo Daniel Ballardo Bassano 'Facu' (Quilmes, Argentina, 19-12-1995), un centrocampista de 26 años que se encontraba sin equipo y que llega como refuerzo a las filas del cuadro rojinegro hasta final de temporada.

Sobre la nueva incorporación, Míchel Alonso, entrenador del Formentera, detalla: "Es un medio centro, con perfil de '8', que nos aportará llegada, dinamismo con el balón y trabajo defensivo".

Por su parte, el jugador ha asegurado que llega a la plantilla del Formentera "muy ilusionado por el proyecto rojinegro". "Estoy muy contento y agradecido de poder unirme al proyecto del club. Vengo con muchas ganas e ilusión. Daré lo máximo de mí y estaré a disposición del equipo en todo momento. Me he encontrado un vestuario muy sano y que me ha integrado muy bien. ¡Estoy feliz!", asegura Facu Ballardo.

'Facu' es un jugador de escuela formado en grandes clubs y cuenta con una dilatada trayectoria en equipos de Tercera División y Segunda B.

Los primeros pasos en el mundo del fútbol los dio desde pequeño en clubes de su Argentina natal, en el Defensores del Dorado y en el Racing de Avellaneda.

Vino a vivir a España en el 2001 y recaló en Madrid, lugar en el que continuó formándose como futbolista.