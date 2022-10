Juan Antonio Anquela ha destacado este mediodía que se ha encontrado a un «muy buen equipo» en sus cuatro primeros días al frente de la UD Ibiza, y se ha mostrado «convencido» de que «estos chavales están preparados para dar un plus e intentar sumar lo que antes no se ha podido». El nuevo entrenador del conjunto celeste tiene «clarísimo» que son «capaces de ganar en Burgos, pero no será fácil». «Tendremos que dejarnos el alma y no cometer errores. Sin jugar bien no se puede ganar, jamás. Vamos a plantear un equipo que compita y que intente hacer las cosas lo mejor posible», ha explicado en la rueda de prensa previa al encuentro que se disputará en El Plantío desde las 21 horas.

El técnico de 65 años ha asegurado que la plantilla que le deja Javier Baraja «tiene una buena estructura, un buen equipo, trabajado y mecanizado», al que «lo único que le falta es un poco más de convencimiento». Su trabajo en estos cuatro días ha consistido en «intentar levantar el ánimo porque el vestuario se traumatiza» cuando hay un cambio de entrenador. «No tengo ninguna excusa, si no sabemos hacer lo que tenemos que hacer, no seremos dignos de competir». Anquela, que remarca la «ilusión y las ganas de aportar e intentar sumar» de los integrantes de su plantilla, ha reconocido que no ha coincidido con ninguno de sus 27 futbolistas en etapas anteriores y que ninguno le ha «sorprendido» porque «para estar en el Ibiza hay que tener un cierto nivel, y ellos lo tienen». También ha subrayado el preparador jienense que los más veteranos «tienen la misma ilusión que los jóvenes, que tienen un nivel y una capacidad de mejora muy grande a nivel individual». Respecto a la gestión de 27 jugadores, ha asegurado que ya le ha «dolido la cabeza» hacer la primera convocatoria, de la que se caen por molestias físicas Juan Ibiza, Armando Shashoua y Javi Vázquez. Anquela ha descartado una «revolución» en el once celeste, habida cuenta que Baraja ya introdujo ocho novedades en el último partido. Pero a la pregunta de Diario de Ibiza sobre si entregará en Burgos los galones a los hombres con más experiencia del plantel, ha admitido que «lo normal es que si un equipo tiene problemas, los tenga que solventar la gente que tiene peso; y si hasta ahora no lo han tenido, lo tienen que dar». «Pero me da igual la edad –ha precisado. En principio, buscaremos que se coma el marrón la gente que tiene que comérselo», ha añadido. En este sentido, podría volver al equipo titular el central David Goldar, que para Anquela «cuenta, y mucho». En cuanto al Burgos, tercer clasificado, para el andaluz no se trata de un equipo «revelación». «A mí no me extraña lo que está haciendo el Burgos, es un equipo serio y ordenado que sabe a lo que juega. No había encajado porque saben lo que quieren y lo llevan a cabo», ha puntualizado.