Baraja: « No he recibido ningún ultimátum por parte del club»

Javier Baraja, entrenador de la UD Ibiza, se mostró optimista en la previa del encuentro de esta jornada frente al Levante UD y aseguró sentirse «tranquilo», a pesar de los rumores que circulan en el entorno del club relacionados con su posible cese como técnico celeste. En este sentido, el preparador del conjunto ibicenco afirmó que el ambiente en el vestuario es bueno y que las sensaciones de cara a un partido tan «señalado» como es el de hoy contra el club granota también son buenas.

«Es un partido señalado porque es el siguiente y esa es la política que llevamos. Creo que el equipo llega bastante bien a nivel anímico después de las dos derrotas consecutivas. Y pienso que los chicos están muy metidos esta semana para poder sacar este partido adelante, que para nosotros es vital, sobre todo en casa, para poder sumar de tres y cortar esa racha de derrotas », comentó Javier Baraja, al tiempo que indicó: «Estamos preparando el partido con la energía que necesitamos para salir desde el inicio a ganarlo».

En cuanto a su situación y las rumores que circulan sobre su posible destitución en caso de nueva derrota, el técnico de la UD Ibiza se mostró calmado ante su futuro y negó sentirse presionado.

«Nadie en el club me ha trasladado ni he recibido ningún ultimátum. Yo me centro en este partido, que es el siguiente, en que es contra un gran rival, en que jugamos en casa y en que tenemos la necesidad de ganar. En eso es en lo que me centro», manifestó Javier Baraja, que también matizño: «A partir de ahí, pues, evidentemente, esto es fútbol y los resultados marcan. Pero son situaciones que tenemos que gestionar. Nada más».

En lo que respecta a la dificultad que entraña la visita del Levante en estos momentos, el entrenador del equipo isleño convino en que en Segunda División ningún rival en ningún momento es el «adecuado».

«Eso es inviable en Segunda. El nivel es máximo y la exigencia es máxima en cada partido. Hay que pensar que eres capaz de ganar y estarás más cerca de ganar. Y yo creo que ahora mismo somos capaces de ganar al Levante. Creemos que somos capaces de ganarle y pienso que tenemos muchas opciones de hacerlo», aseveró Javier Baraja, no sin antes reconocer que espera un duelo contra «un rival que viene de dos victorias y con la moral por las nubes».

«Nos va a exigir en lo defensivo, pero creo que, hasta ahora, en casa nuestras características han sido la de tener el balón y ser protagonistas, la de tener ganas de llegar al área rival y salir con energía para que a los rivales les cueste iniciar los partidos con comodidad», recordó el técnico celeste.

Javier Calleja: «Quiero ver a un Levante con una identidad clara»

Javier Calleja, nuevo técnico del Levante UD, explicó en la previa del desplazamiento a Ibiza que confía en ver en su debut un bloque que de la talla en la competición.

«Quiero ver a un Levante UD con una identidad clara, vaya a dónde vaya», apuntó el entrenador madrileño del club valenciano, antes de añadir: «Tenemos jugadores que se adaptan perfectamente a lo que yo quiero».

En cuanto a las posibles novedades que pueda presentar su once de salida en Can Misses con respecto a las anteriores jornadas, Javier Calleja señaló: «Hay dos titulares por puesto, dependiendo del planteamiento elegiré a unos jugadores o a otros. Va a ser un partido difícil y complicado. El Ibiza es un gran equipo, tiene talento y jugadores experimentados».