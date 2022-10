El ibicenco Pablo Hempler firma como refuerzo del DiscaEsports de Mallorca

Pablo Hempler, el único jugador ibicenco en toda la historia que ha conseguido jugar en una competición nacional de baloncesto en silla de ruedas, ha vuelto a dar un paso más en su carrera deportiva y sube de nivel y de caché, ya que se ha convertido estos días, según ha podido saber Diario de Ibiza, en una de las grandes apuestas que ha realizado para reforzarse esta temporada el potente DiscaEsports Bàsquet Calvià, aspirante balear al ascenso a la Primera División de la Liga de Baloncesto en Silla de Ruedas (BSR).

Pablo Hempler, que arrancó simplemente por hobby hace solo unos años su trayectoria como jugador en las filas del CRiC Ses Salines, antes de dar el salto a la Segunda División para debutar en competición nacional con el Binissalem la pasada temporada, comenzó de inmediato a captar por su juego y sus aptitudes la atención y el interés de los técnicos del DiscaEsports Bàsquet Calvià, equipo que el pasado curso se proclamó campeón de la competición liguera en su grupo y que luchó por subir de categoría en la Final Four de ascenso a la Primera División de la Liga BSR.

El jugador ibicenco, que ya ha iniciado la pretemporada con el conjunto mallorquín, que vuelve a partir como claro aspirante al ascenso a la máxima categoría nacional, asegura que se siente «muy ilusionado» por la oportunidad que le brinda su nuevo club, dado que supone «jugar en un equipo de un nivel superior».

«El año pasado acabaron campeones y jugaron el ‘play-off’ de ascenso a Primera. Y para esta temporada se han reforzado con tres fichajes, conmigo entre ellos, porque confían mucho en repetir como líderes y jugar de nuevo la fase final, pero esta vez para lograr el ascenso», explica Pablo Hempler, que también indica: «Yo voy a seguir jugando este mes con el Binissalem, que este año juega en la Liga catalana para echarles un cable, pero después, a partir de diciembre competiré con el DiscaEsports, que me llamó este verano para decirme que les interesaba mucho que jugara con ellos. Me lo pensé y decidí que sí, pero ahí empezó otra odisea para mí por el tema del dinero, ya que ir a entrenar supone par para mí un gasto de dinero que no me puedo permitir».

En este sentido, Pablo Hempler detalla que le está costando mucho encontrar espónsores que deseen ayudarle, aunque finalmente el Ayuntamiento de Ibiza le ha patrocinado a través de Turismo.

«Es cierto que yo no soy nadie y que repercusión tengo poca. He ido buscando patrocinadores por diferentes lugares y en todos me han cerrado las puertas, incluidas algunas administraciones públicas que alardean de dar apoyo al deporte adaptado. Por eso le estoy muy agradecido al Ayuntamiento de Ibiza porque, al igual que la Fundación Julián Vilás me está ayudando desde el principio, ahora me va a subvencionar y financiar los desplazamientos semanales», destaca el nuevo fichaje del aspirante balear al ascenso a Primera.

En cuanto a los retos que se marca con el DiscaEsports, Pablo Hempler comenta que aspira a jugar «al máximo nivel y disfrutar de la experiencia».

«En el Binissalem yo tenía el puesto asegurado en el equipo, pero en el DiscaEsports la cosa cambia porque yo llego a una plantilla hecha y en la que voy a tener que luchar por ganarme el puesto. Y ese es un reto personal que me gusta mucho. Estoy con mucha ilusión y con mucha motivación para pelear por subir a Primera», manifiesta el jugador ibicenco.