La UD Ibiza de Baraja no reacciona y suma otro revés en Cartagena

La UD Ibiza no levanta cabeza. El conjunto ibicenco cayó este domingo en Cartagonova, su estadio maldito –con dos goleadas en contra en sus dos visitas anteriores– y se instala en la zona peligrosa de la tabla tras sumar un punto de los últimos nueve en disputa. Los de Baraja, sin colmillo en ataque y con despistes de bulto en defensa, fueron incapaces de hacer frente a un Cartagena con mucha más pegada y contundencia en ambas áreas.

El partido se torció de inicio para los celestes cuando Juan Ibiza, de forma totalmente inoportuna, cometió una falta que le costó la primera amarilla. Todavía no se había cumplido el primer minuto de juego. Los de Baraja, no obstante, salieron con buena actitud y una presión alta que les permitió desplegar su fútbol en campo contrario. Así, moviendo con rapidez el balón entre líneas y de una banda a otra, apareció Suleiman para irrumpir por el vértice del área y armar un derechazo que se marchó lamiendo el poste. En esta fase destacó Darío, una de las muchas novedades en el once celeste (con las ausencias obligadas de Castel, Herrera y Bogusz, y con Nolito en el banquillo), descargando juego y buscando la espalda de la zaga albinegra.

El Cartagena se fue estirando y en una gran acción entre De Blasis, Jansson y Sangalli el balón se envenenó hasta salir muy cerca del poste. Continuaron varios saques de esquina peligrosos que supo repeler la UD Ibiza y un susto por un mal control de Fuzato ante la presión de Ortuño. El encuentro estaba vivo y en constante disputa entre ambos equipos por hacerse con el dominio del balón.

A Calero le perdonaron una amarilla –mucho más clara que la de Juan Ibiza– pasado el cuarto de hora inicial, cuando el equipo isleño volvió a encadenar buenas transiciones a través de la asociación por el interior de Iván Morante, que regresaba tras cumplir sanción, y Armando Shashoua.

A los 23 minutos Jansson sacó un buen derechazo desde la frontal del área que atajó Fuzato en dos tiempos. El Cartagena mejoraba cuando el balón pasaba por De Blasis, hilo conductor y hombre más desequilibrante de los albinegros.

La batalla en Cartagonova estaba abierta. Los celestes explotaron la banda derecha, bien trabajada por Miki Villar y Fran Grima, desde donde nacieron un buen puñado de centros al área que no se lograron materializar. Al filo del descanso tuvo que abandonar el partido Javi Vázquez con un posible esguince de tobillo tras recibir una durísima entrada de Borja Valle por la que debió ser expulsado.

Un disparo ajustado de Azeez que no sorprendió a Aarón Escandell y un conato de contragolpe celeste que cortó el colegiado para decretar el descanso pusieron fin a una primera parte en la que las defensas se impusieron a los ataques.

Segunda parte nefasta

Las cosas se acabaron de torcer tras el paso por vestuarios, cuando tras un contragolpe fatal defendido por los celestes llegó el tanto de Calero después de empalmar con pierna diestra en el segundo palo el centro medido de Datkovic (1-0, min. 50). El defensa albinegro se cruzó todo el campo tras cortar de rebote un peligroso robo en ataque del Ibiza, que después fue incapaz de hacer oposición a la transición, el centro y el remate final de Calero.

Suleiman lideró la tímida reacción celeste con varias arrancadas y un disparo desde el balón del área que se fue por encima del travesaño. A los 60 minutos pudo sentenciar el Cartagena, pero Ortuño no acertó a definir ante Fuzato tras dos asistencias magníficas de De Blasis y Ortuño que desnudaron a la zaga ibicenca.

La entrada de Ekain por Armando dio más presencia ofensiva a la UD Ibiza, y un testarazo desviado de Darío a centro de Grima alentó las esperanzas en pro del empate. No obstante, las contras del ‘efesé’ generaban más peligro que las elaboraciones celestes hasta tres cuartos de campo. Fuzato salvó el segundo a los 70 minutos, reaccionando con rapidez a un cabezazo franco de Ortuño a centro de De Blasis, y Aarón Escandell hizo lo propio para mandar a córner un potente disparo de Darío tras internarse en el área. Poco después lo probó desde lejos Diop, que entró al campo junto a Zé Carlos y Nolito para afrontar los 20 minutos finales.

Tres intervenciones de mérito consecutivas de Fuzato mantuvieron con vida a los celestes, hasta el minuto 83, cuando Sadiku cabeceó a la red un exquisito centro de Jairo tras deshacerse de Fran Grima por banda. La UD Ibiza había firmado su sentencia en Cartagonova, su estadio maldito en Segunda División. Esta dinámica, de no revertirse, podría costarle el puesto a Javier Baraja.