Inscritos de última hora generan un «lío» con las clasificaciones

La organización explica el error del sábado. La primera de la dos jornadas del Ibiza Trail Maratón acabó con un pequeño caos a nivel organizativo porque las clasificaciones generadas no se ajustaban a lo sucedido. Uno de sus máximos responsables, Juanjo Planells, explicó que «hubo inscritos de última hora, y esa gente no estaba en el listado de elitechip –empresa encargada del cronometraje– y no salían en clasificación. No los teníamos que haber apuntado». «Por hacer un ‘medio’ favor a gente que tenía que haberse inscrito antes, al final la liamos un poco, pero está todo corregido. Ya están todas las clasificaciones colgadas y aparecen esos corredores en su categoría y con sus tiempos», indicó.