Aveiro logra el doblete y Matas saborea la gloria en la Ibiza Trail Maratón

El campeón de España Andreu Simón y la italiana Chiara Galli, en la carrera de 42 kilómetros, y William Aveiro e Irati Matas, en la de 21 km, se coronaron ayer campeones de la decimocuarta edición de la Ibiza Trail Maratón, que este año ha reunido a cerca de medio millar de corredores en dos jornadas de carreras de montaña por el noroeste de la isla.

Tras las pruebas ‘Short’ (4 km) y ‘Light’ (10 km) del sábado, esta última con victoria para William Aveiro, ayer llegó el momento de la épica. Fueron los participantes en el ‘Maratón’ los que iniciaron la acción, al amanecer desde el hotel Na Xamena. Por delante, un recorrido de 42 kilómetros renovado, muy variado y de gran exigencia técnica por los parajes de la isla.

Un escenario que inspiró a Andreu Simón, actual campeón de España RFEA de trail, quien impuso un ritmo inalcanzable para sus rivales en la prueba larga y conquistó la victoria con un tiempo de tres horas, 22 minutos y 20 segundos. Tercero en 2016, el barcelonés afrontaba la prueba con la ilusión de la victoria, para dedicársela a un amigo que vive en la isla. Y lo logró.

Tras festejar el triunfo, explicó que la prueba ibicenca «no tiene grandes desniveles, pero al ser un constante sube y baja, no da descanso». «Al final se me ha hecho duro, pero lo he disfrutado muchísimo», añadió Simón en declaraciones a la organización tras saborear la gloria en la Ibiza Trail Maratón.

Escoltando a Andreu Simón, el reciente ganador de la Media Maratón de Sabadell, Gerard de Antonio, logró un meritorio segundo puesto, para lo cual tuvo que superar en un apasionante cara a cara a Pablo Villalobos. El maratoniano madrileño aprovechó su buen estado de forma para subirse por primera vez al podio de la Ibiza Trail Maratón. Miguel Caballero tuvo que conformarse con la cuarta posición final.

Por su parte, la italiana Chiara Galli se impuso en la carrera femenina con un tiempo de 4h47:57. Segunda en la pasada edición de la cita ibicenca, admitió tras la carrera que estaba «muy cansada, pero feliz por el triunfo. «Me ha resultado muy dura, sobre todo, por el calor», afirmó Chiara Galli. El podio femenino lo completaron Claire Cooper y la formenterense María Mayans.

Un 21K con sabor pitiuso

La ‘Medium’ también estrenaba recorrido, y un cartel de auténtico lujo, conformado por grandes mitos de la Ibiza Trail Maratón y figuras del trail running nacional y mundial.

William Aveiro fue profeta en su tierra y voló en la prueba de 21 kilómetros para sumar otra victoria a su palmarés con un registro de 1h32:52. El atleta paraguayo afincado en Ibiza revalidó su título del pasado año en la distancia –tercero en total- y alcanzó un histórico doblete, tras vencer el sábado en la ‘Light’ de 10 kilómetros. «Ataqué en la parte más técnica del recorrido, en una zona de subida, allá por el kilómetro 4, y ya no cejé hasta llegar a meta», comentó el deportista.

Ignasi Cardona, ganador anteayer de la prueba ‘Short’ de 4 kilómetros y vencedor en otras ediciones de la ‘Medium’ y de la ‘Light’, consiguió un meritorio segundo puesto. El veterano atleta alicantino, con una decena de participaciones en la prueba, se impuso en un apretado duelo al catalán Pau Capell, una de las estrellas de esta edición.

En chicas, la victoria fue para toda una campeona, del deporte y de la vida: Irati Matas Tur (1h55:42). Tras unos meses complicados por problemas de salud, y con apenas dos semanas de entrenamiento, se probó en la Ibiza Trail Maratón y volvió a la competición por todo lo alto, subiéndose al cajón más elevado del podio, enamorada de la prueba y del recorrido. «El terreno tenía de todo, tramos más y menos técnicos, subidas, bajadas…y muy bonito el entorno. Era la primera vez que corría y me ha parecido preciosa», dijo la ibicenca en meta, emocionada tras el triunfo.

El podio femenino lo completaron Amparo García Morillas y Pilar Sánchez Valero, que le ganó el duelo a Catalina Vasilache, primera en la prueba 4 kilómetros y vigente campeona del 10K. Finalmente, Núria Picas, la campeona del mundo de ultra trail, no pudo participar por molestias físicas provocadas por la caída del sábado en la carrera de 10 km. Competidora nata, la catalana se mostró apenada y se emplazó a futuras ediciones, para redimirse y reconciliarse con la magia de la Ibiza Trail Maratón.

El retorno de las carreras infantiles y las iniciativas sostenibles y solidarias desarrolladas por la organización pusieron el broche a una prueba con un total de 418 finishers.