La UD Ibiza debe reinventarse para vencer a su ‘bestia negra’

La UD Ibiza apura su puesta a punto de cara al complicadísimo desplazamiento que realiza en esta undécima jornada a los dominios del FC Cartagena, un adversario temible y que en las últimas temporadas ha sido su auténtica ‘bestia negra’, puesto que en estos años han sido varias y muy abultadas las goleadas en contra que el equipo celeste se ha traído de vuelta para Ibiza.

Vuelve la UD Ibiza a la carga mañana domingo (21.00 horas) en el Cartagonova en un momento delicado para la escuadra isleña y para su entrenador, Javier Baraja, tras la dolorosa derrota encaja este jueves en Can Misses frente al Eibar (1-2), en un encuentro que dejó malas sensaciones por parte del conjunto ibicenco, que no termina de encontrar su sitio en un competición en la que los errores y la falta de pegada se acaban pagando a la larga muy caro.

La UD Ibiza, que después del varapalo sufrido ante el cuadro armero se encuentra en la 16ª plaza de la tabla con 11 puntos, necesita dar un paso al frente como bloque este domingo en un complicado escenario en el que necesita sacar como sea un resultado positivo que alivie sus cuitas, ya que otra derrota dejaría al conjunto celeste casi con toda seguridad en los puestos de descenso.

Por otra parte, Luis Carrión, entrenador del FC Cartagena, ofreció en rueda de prensa este viernes sus sensaciones de cara al partido ante los ibicencos. Tras la primera jornada intersemanal del curso, que llevó al cuadro albinegro a Tenerife, el técnico admitió que el equipo está «un poco cansado por el viaje», pero que mejorará con el paso de las horas y que hoy sábado estará «perfecto para preparar el partido». Pese a la acumulación de tres partidos en ocho días, el técnico de Barcelona no ve una dificultad añadida, ya que ambos conjuntos han tenido las mismas circunstancias. «Llegamos en las mismas condiciones e incluso ellos han tenido un día menos», afirmó.

Tan solo dos días ha tenido el entrenador de la UD Ibiza para preparar el encuentro contra el equipo cartagenero, lo que pone aún las osas más difíciles a un Javier Baraja que hoy sábado desvelará en rueda de prensa el estado de su equipo para esta salida al feudo del FC Cartagena, donde visitará a un rival en el que Luis Carrión indicó que no parece contemplar rotaciones.

«Creo que estamos bien. El físico muchas veces está en la cabeza y si tienes un objetivo grande y quieres perseguirlo estarás bien. No soy partidario de hacer cambios por hacer», explicó el entrenador del cuadro cartagenero.

Halago de Carrión a la UD Ibiza

Sobre su rival, la UD Ibiza de Javier Baraja, Luis Carrión adelantó que «viene un equipo que compite muy bien y que «ha mejorado mucho pese a no encontrarse en su mejor momento».

Los celestes llegan a este duelo contra el FC Cartagena tras un empate ante Las Palmas y una derrota contra el Eibar, la misma racha que acumulan su rival de esta jornada. No obstante, el entrenador albinegro halagó al cuadro ibicenco. «Es un equipo difícil de ganar y que tiene gente buena para asociación y transición. En los últimos partidos, contra Las Palmas, Sporting, Lugo y Eibar lo ha hecho muy bien», valoró.

Baraja, crítico con su equipo antes de viajar a Cartagena

El entrenador de la UD Ibiza, que tenía que haber comparecido este viernes ante los medios en una rueda de prensa que se pospuso solo un hora antes de su inicio para el día de hoy, mostró el jueves su enfado con sus jugadores tras el partido ante el Eibar en Can Misses y criticó la «falta de personalidad y ambición con balón» de los suyos. El técnico de Valladolid aceptó la superioridad del cuadro armero, pero no se explica el poco protagonismo de su equipo en casa. «No tuvimos el protagonismo en ningún momento y nos vimos por delante a pesar de no crear nada a favor», comentó.

El técnico celeste no escondió su malestar con la actitud de sus futbolistas. «No hemos dado tres pases seguidos y no me gusta que no tengamos personalidad ni afán por competir», manifestó.