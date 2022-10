El ibicenco Marc Torres se impone en el inicio de la Vuelta más femenina

El joven ciclista ibicenco Marc Torres dejó ayer el triunfo en casa en la primera de las dos jornadas de la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo más femenina de sus 19 ediciones. Cumplidas las nueve de la mañana se dio el pistoletazo de salida a la primera etapa desde el Puerto de Ibiza, a los pies de las murallas Patrimonio de la Humanidad, con los exciclistas profesionales Óscar Pereiro y Melcior Mauri como grandes atractivos.

Los más de 450 participantes afrontaron un recorrido de 91 kilómetros por el interior y norte de la isla; una etapa donde los paisajes, el buen ambiente, y esos avituallamientos tan característicos de la cita, fueron clave para superar los tramos más exigentes del recorrido.

Nada más tomar la salida, los ciclistas completaron 30 km por el interior de la isla, pasando por Santa Gertrudis, Sant Llorenç y Sant Carles, donde estaba ubicado el primer avituallamiento.

Una primera toma de contacto relativamente suave para continuar en dirección a la cala de Sant Vicent, justo antes del primer tramo cronometrado. «Han completado aquí 4,3 km de duro ascenso, con un desnivel del 7%, donde hemos visto cómo los corredores se animaban unos a otros para encarar este primer reto del día», explicó Juanjo Planells, máximo responsable de la cita.

El segundo avituallamiento lo tenían justo al acabar este tramo: a partir del kilómetro 52, en el municipio de Sant Joan. Los ciclistas disfrutaron de un largo descenso hasta Benirrás, justo antes del segundo tramo cronometrado. «Este segundo punto ha sido más corto, de 1,4 km, mucho más exigente que el primero en lo que a desnivel se refiere, una prueba de fuego para los corredores a quienes aún les quedaba el tercer tramo antes de entrar en meta», destacó Planells.

El tercer avituallamiento vino inmediatamente después, en Sant Miquel, para reponer fuerzas de cara al final de la etapa donde aún debían dosificar energías. «Pensaba que los tres avituallamientos me podrían romper el ritmo durante la etapa y ha sido todo lo contrario, al final los he agradecido, y no solo eso, lo hemos disfrutado», comentó Paola Zahonero, fiel participante de la Vuelta Ibiza en MTB que ha rodado por primera vez en esta prueba cicloturista logrando el cuarto puesto.

El último tramo cronometrado finalizó en el mismo punto que la etapa: en el Alto Can Germà, en Sant Antoni. «Han acabado la etapa haciendo un último tramo cronometrado, una de las novedades de este año. Con 6,8 km que afrontar, y un desnivel medio del 6%», apuntó Planells antes de la entrega de premios, en la que brilló sobre el resto el joven Marc Torres, vencedor absoluto con un tiempo de 26 minutos y cinco segundos. Marc Dols y Jaume Muñoz completaron el podio masculino. En féminas, la victoria fue para Mercedes Carmona Ramos (30:02), por delante de Anna Jordens y de la ibicenca Laura Ríos Bonet.

La etapa saldrá hoy a las 9.30 horas desde la plaza de la iglesia de Sant Agustí y se prevé que los primeros corredores lleguen a meta sobre las 13.30, en el Passeig de Ses Fonts de Sant Antoni.