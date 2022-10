El capitán de la UD Las Palmas, Jonathan Viera, recordó este jueves que después de reaparecer tras su lesión, lleva dos goles y dos asistencias, y entiende que «se acabaron las dudas» sobre su rendimiento en el inicio de LaLiga SmartBank, en el que se perdió tres partidos.

«Dudas siempre va a haber, da igual quién seas. Cuando llegué de Bélgica y de China, mucha gente dudó de mí, y demostré lo que había; lo que me preocupa es el eco de la duda y que le pregunten por eso al entrenador (García Pimienta), eso no me gustó», dijo en rueda de prensa el jugador amarillo.

Viera asegura que ante las dudas se crece «y me gusta que hablen, que digan... vi que había dudas, pues nada, dos goles y dos asistencias, yo creo que ya se acabaron las dudas», ha sido su mensaje, cargado de ironía, que también había expresado anteriormente en redes sociales.

Ahora, afrontarán este sábado, aún como invictos en la competición, la visita al Estadio Gran Canaria de la UD Ibiza, un rival con una propuesta de fútbol parecida. «Son tres puntos muy importantes para seguir ahí arriba, en la pelea. He visto partidos de ellos, tratan muy bien el balón, quieren proponer, presionar en campo contrario y va a ser un partido bonito», vaticina.

Viera añade que están haciendo las cosas «muy bien» y espera que haya mucha gente en el estadio «porque el equipo se lo merece, para brindarles la victoria y que siga la fiesta como hasta ahora», explicó.