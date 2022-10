El Campus Femenino 3 Días Trail Ibiza sigue rompiendo moldes

Ibiza, veintitrés mujeres y una pasión: el trail. Tres ingredientes perfectos que han permitido que esta edición del Campus Femenino 3 Días Trail Ibiza, celebrada este fin de semana, haya sido todo un éxito. Eran muchas las participantes que repetían experiencias, pero también muchas las que por primera vez asistían y que, según la organización, han quedado entusiasmadas con todo lo vivido en la isla.

Esta fiesta femenina del trail comenzó el viernes con una carrera nocturna en la que las chicas se enfrentaron a su primer gran reto: el uso del frontal. Pero no solo eso. También vencieron al miedo y la inseguridad que les produce correr por la montaña cuando ya ha oscurecido. Y es que es este principalmente el objetivo del evento organizado por Trideporte Club: romper con todo aquello que les impide la práctica de su deporte favorito.

Para ello, contaron con una maestra excepcional, la flamante Top-10 de la prestigiosa Ultra Trail Mont Blanc (UTMB), la gallega Aroa Sío. La corredora del equipo Craft enseñó a las participantes de este campus no solo cómo debían ponerse el dorsal, también el modo correcto de correr, dirigiendo la mirada no hacia sus pies, sino unos pasos más hacia delante para prevenir y ver los diferentes obstáculos del camino.

Historias de resiliencia

Aunque lo que realmente marcó esta primera jornada fue la charla de bienvenida. La Casa de la Igualtat de Ibiza fue el lugar que Aroa Sío y Fátima Blázquez eligieron para este primer encuentro con el grupo. La historia de cuatro chicas destacó sobre el resto. Unas auténticas guerreras para las que el trail y la montaña fueron su mejor medicina. Autosuperación y valentía. Esas son las palabras que mejor las definen. Y es que, tras superar diferentes tipos de cáncer, incluso con una metástasis diagnosticada, su fuerza e ímpetu las ha llevado a seguir hacia delante con el deporte.

Y así lo han demostrado durante todo el fin de semana. Montaña arriba y abajo. Corriendo, caminando e incluso nadando. Sí, también en el agua. Porque el sábado el grupo se trasladó hasta la isla de Formentera para disputar un triatlón, bien por equipos o de manera individual.

«Enfrentándome por primera vez a un triatlón lo que he querido transmitir a las chicas es la importancia de enfrentarse a nuestros miedos, evitar todos los pensamientos negativos que puedan llegar a nuestra mente y centrarnos únicamente en disfrutar. Yo he vivido esta experiencia al máximo. Y estoy muy orgullosa de mí misma. La natación es mi punto débil, pero estoy muy satisfecha con el resultado. Ellas también deben estar muy contentas con cada uno de sus logros en el día a día. Hacer ejercicio físico es importante, pero mucho más es disfrutarlo. No hay que marcarse metas inalcanzables, hay que ir pasito a pasito y sin obsesionarse», explicó Aroa Sío.

Una masterclass sobre uso de bastones en carrera fue el modo en el que las dos impulsoras de este proyecto, Aroa Sío y Fátima Blázquez, quisieron cerrar este atractivo fin de semana. Así, a primera hora de la mañana el grupo se desplazó hasta la montaña para aprender la técnica correcta tanto en subida como en bajada. Además, aprovechando la reciente participación de la gallega en el UTMB, se dieron algunos consejos a las participantes sobre cómo deben organizar su mochila en competición. Algo que a priori parece sencillo, pero que a la hora de la verdad no lo es tanto. Y es que el orden es un factor clave para tener todo fácilmente accesible.

«Lo que hace que este Campus Femenino 3 Días Trail Ibiza sea un éxito es el buen ambiente que se respira entre todas las mujeres que forma parte de él. El vínculo que se crea entre todas nosotras es realmente mágico. La prueba de ello es que todas las que han venido están deseando repetir. Aquí se sienten libres para preguntar cualquier cosa, mostrar sus inseguridades. Aunque estemos en 2022 son muchos los tabúes y las barreras que todavía tenemos que romper. Por ello seguimos trabajando e impulsando iniciativas como esta», argumentó Fátima Blázquez para concluir una actividad en la que participó, entre otras, la gran dominadora del triatlón insular Susana Sevillano.