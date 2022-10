La Peña Deportiva ha informado de un nuevo cambio en la estructura de su organigrama técnico. La entidad de la Villa del Río ha anunciado que Bruno Novkovic asume desde ahora la coordinación del fútbol base, relevando en el cargo a Víctor Hugo, que deja esas funciones para centrarse en las tareas que desarrolla en el primer equipo como entrenador de porteros.

Bruno Novkovic conoce de primera mano el club. Ha militado en todas las categorías de la entidad, a excepción del primer equipo, y es una persona muy conocida entre todos los integrantes de la cantera.

Trayectoria profesional

En lo profesional, Novkovic es licenciado en CAFE por la Universidad de Barcelona y tiene el nivel 3 de entrenador. Como jugador, llegó a debutar en Tercera División y, la temporada pasada, entrenó al equipo regional del CD Ibiza tras haber estado varios años enrolado, como entrenador y preparador físico, en varios equipos de Catalunya.

"Para mí es un orgullo que el club en el que me he formado como jugador me haya ofrecido la responsabilidad de coordinar toda el área formativa de la entidad. Es un reto que asumo con mucha ilusión".