‘El Brujo’ se hace con el Jabeque de Plata en las XXXIII Jornadas Náuticas Pitiusas

La embarcación ‘El Brujo’ se ha proclamado con brillantez como vencedora de las Jornadas Náuticas Pitiusas 2022 y se ha ganado el Jabeque de Plata, un trofeo que se entrega cuando la misma embarcación gana por tercera vez esta emblemática regata que organiza el Club Náutico Ibiza, que es la competición de vela de crucero más antigua de las islas, que se celebró durante el fin de semana con un total de cuatro etapas y un recorrido de 100 millas que ha rodeado las Pitiusas.

En la competición han participado este año un total de 40 barcos con esloras desde los siete hasta los 18 metros, de la clase Crucero, repartidos en los grupos A, B, C y D, dependiendo de la velocidad.

Desarrollo de la regata

La primera jornada de esta competición tuvo lugar el viernes y partió desde el puerto de Ibiza hacia Sant Antoni de Portmany y contó unas condiciones climáticas bastantes severas, sobre todo para las embarcaciones más pequeñas. La regata se resolvió de forma muy rápida y el primero en cruzar la línea de llegada fue la embarcación ‘Urbania’ que llegó a Tagomago en una hora y media aproximadamente. En la siguiente etapa, que tuvo lugar el mismo viernes, las embarcaciones tenían que llegar hasta Sant Antoni de Portmany y el primero en llegar en tiempo compensado fue el barco ‘El Brujo’. En esta fase cabe destacar el aguante y la pericia de la embarcación ‘Flag’ que siendo la más pequeña de la flota, terminó quedando en segunda posición de su clase.

El segundo día el recorrido consistió en salir del puerto de Sant Antoni de Portmany hasta Ibiza, una jornada que se desarrolló con bastante viento con respecto al día anterior. En esta etapa la embarcación ganadora fue la de ‘Kametimo’, del ibicenco Vicent Marí. En este punto de la regata, tanto la embarcación de ‘El Brujo’ como la de ‘Kametimo’, este último fue el ganador en esta competición en 2021, pujaban por el Jabeque de Plata.

El tercer y último día, el domingo, los participantes tenían que rodear la isla de Formentera. Así, el barco ganador fue el de ‘El Brujo’, colocándose en primera posición en la general y así, al haber ganado la regata en tres ocasiones, consiguió el Jabeque de Plata.

En esta cita deportiva se han reunido un total de 450 deportistas provenientes del litoral mediterráneo y también de otros países como Inglaterra, Irlanda, Noruega, Italia, Alemania, Rusia o Finlandia.

Las Jornadas Náuticas Pitiusas cuentan con el apoyo del Consell d’Eivissa, del Patronat Municipal d’Esports del Ajuntament d’Eivissa, de Autoridad Portuaria de Ibiza y Formentera, de la Federación Balear de Vela, de la Real Federación Española de Vela, de la Asociación Española de la Clase Crucero, de la Marina Ibiza y del Club Náutico de Sant Antoni de Portmany. Además, participan en este encuentro diversas empresas de las islas como One Ibiza Suites, Banc Sabadell, Estrella de Levante, Familia Marí Mayans, Can Rich, Neo Rotul, Victorinox, Náutica Ereso, Be Charter, Jet Services y De Antonio Yachts.