Derrota en el último test para el Sant Antoni

El Class Bàsquet Sant Antoni perdió este domingo ante el Hestia Menorca en la final del Trofeu AON, organizado por la Federació de Bàsquet de les Illes Balears. El conjunto de Portmany cayó por 85-77 en un igualadísimo partido disputado en el Pavelló Menorca. El bloque entrenado por Carles Flores supo sufrir, pero no fue capaz de doblegar a un equipo menorquín liderado por un descomunal Kravtsov, autor de 23 puntos y dominador en la pintura. Por el bando sanantoniense destacó, en la faceta anotadora, Zurbriggen, que acabó el choque con 18 puntos.

Desde el primer cuarto ya se advirtió que iba a ser un encuentro muy parejo. Los primeros diez minutos acabaron con un ajustado 17-16 en el electrónico. En el segundo acto, el Hestia cosió a triples al Class. Uno de Álvaro Sanz y otro de Diego Alderete encendieron las primeras alarmas en el banquillo de los sanantonienses. El técnico del bloque ibicenco pidió tiempo muerto para frenar a un Menorca que se escapó hasta el 23-16. Los menorquines siguieron llevando la batuta, aunque el Sant Antoni nunca le perdió la cara al choque. Una canasta de dos anotada por De la Rúa permitió a los pitiusos marcharse al descanso sólo cinco puntos abajo (41-36).

El inicio del tercer cuarto para los de Flores fue para olvidar. Seis puntos seguidos de Kravtsov (47-36) dispararon a los menorquines, que llegaron luego a fijar una ventaja de +18 (56-38), confirmada con un triple de Alderete. El Sant Antoni, sin embargo, sacó a relucir su coraje y buen hacer, para con un parcial de 0-11 meterse de nuevo en el partido. Los triples de Jonats (dos) y de Carreño (uno), además de dos libres anotados por De la Rúa, fijaron el 56-49. Javi Zamora, entrenador del Hestia, no quería sustos y paró el encuentro con un tiempo muerto. Al acabar el periodo, los menorquines seguían por delante (63-56).

Ya en el último cuarto, los de Portmany no se descompusieron, y de la mano de un espectacular Grimau le dieron la vuelta al choque hasta el 65-66. Zamora se vio obligado de nuevo a pedir tiempo para ordenar las ideas de los suyos y frenar a un Sant Antoni en progresión. Álvaro Sanz y Kravtsov se echaron al Hestia a las espaldas y le endosaron un 12-0 de parcial al equipo ibicenco, que lo intentó hasta el final, pero ya no pudo evitar la derrota (85-77). A los de Flores les faltó continuidad en su juego, aunque se toparon con un rival que finalmente levantó la copa. Ambos se verán esta temporada las caras con el Fibwi Palma, los tres representantes de Baleares en el grupo Este de la LEB Plata. Ya no hay más pruebas. El fin de semana que viene empieza la competición.