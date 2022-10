Nolito ha conducido esta noche a la UD Ibiza a la victoria frente al CD Lugo por 3-2 en el partido que ha supuesto el regreso a las canchas de Mateusz Bogusz después de nueve meses de baja por lesión. El conjunto de Javi Baraja ha destapado el tarro de las esencias gracias a la magia del atacante andaluz, de cuya eficacia se ha contagiado Cristian Herrera para estrenarse como goleador con un doblete, el primero a través de un magistral libre directo.

La primera gran jugada del conjunto de Baraja no tardó en llegar. Pasado el minuto dos de partido, Herrera y Javi Vázquez desbordaron por banda izquierda y el canario, tras recibir en el área, armó un potente disparo que despejó con apuros Óscar. Fue el único aviso que haría el ex del Lugo. En la siguiente, una falta desde la frontal del área, no perdonó. Herrera se cuadró y templó el balón con su pierna zurda para superar la barrera y establecer el 1-0, no sin suspense tras golpear su libre directo en el poste (min. 6).

La UD Ibiza salió arrolladora y, con Nolito encontrando los espacios que antes se les negaban a los celestes en ataque, el peligro era constante para un Lugo desbordado. Martín quiso unirse a la fiesta pero su cabezazo a centro medido de Herrera se marchó desviado.

El frenético inicio del Ibiza se fue diluyendo y pudo verse truncado en una acción de estrategia mal defendida. Cuéllar recibió en el vértice del área y se orientó para rematar con rosca al segundo palo, donde apareció Fuzato para evitar el empate. Después lo probó Moyano con otro peligroso remate cruzado tras desbordar de nuevo por la banda de Fran Grima.

Los de Hernán Pérez seguían bajo dominio celeste, pero rozaron de nuevo el empate en un contragolpe que finalizó Chris Ramos con un disparo fallido al lateral de la red. Perdonó el máximo goleador lucense, que fue entrando en calor a medida que el Lugo se estiraba y equilibraba el encuentro. Hasta que encontró premio cuando Suleiman, completamente fuera de su sitio, frenó con falta el regate de Cuéllar –el otro gran incordio para la zaga ibicenca– cuando porfiaba con Javi Vázquez en el lateral del área. En esta ocasión no entró el VAR y Juanpe, desde los once metros, estableció el 1-1 engañando a Fuzato (min. 37).

El choque estaba abierto y quedaba tiempo para la magia antes del descanso. Y ahí apareció Nolito para culminar con un delicioso disparo cruzado al palo largo una soberbia transición ofensiva del equipo ibicenco, que se marchó con ventaja al descanso gracias el estreno goleador del atacante andaluz (min. 43). A la pésima noticia del gol se unió para el Lugo la lesión de Chris Ramos, que tuvo que dejar su sitio a Baena.

Sentencia y bienvenida a Bogusz

El conjunto de Baraja perdió el balón tras el paso por vestuarios ante un Lugo decidido a buscar el empate. Sin embargo, en una acción de pillo de Nolito sacando rápido un córner a punto estuvo de ampliar su renta el cuadro celeste, pero nadie acertó a empujar el pase de la muerte de Herrera.

El canario apuntilló a su exequipo un par de minutos después, tras embocar a placer la asistencia de Ekain después de ganar la espalda de la defensa gallega gracias a un pase filtrado de Nolito (min. 58).

El 3-1 dejó herido de muerte a un Lugo que lo intentó sin éxito en los minutos siguientes. Los de Baraja, que metió músculo para contener al bloque gallego, pudieron ampliar diferencias en una internada de Miki Villar y en un potente remate cruzado de Ekain.

Lo más destacado hasta el final por parte local fue el regreso de Mati Bogusz al fútbol después de nueve meses alejado de los terrenos de juego por lesión. Con el tiempo cumplido recortó diferencias Ángel Baena tras hacerse con un rechace en el área, pero no hubo tiempo para más.