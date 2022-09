Javier Gómez Noya elige Ibiza para su circuito de triatlón para niños

La Federación Española de Triatlón (Fetri) y la empresa Pho3nix han escogido Ibiza para formar parte del ‘Pho3nix Kids Triathlon by Javier Gomez Noya’, un circuito que apadrina el laureado triatleta olímpico dirigido a niños y niñas de 10 a 14 años que tiene cómo objetivo «promocionar y fomentar la diversión y el beneficio del ejercicio y la actividad física entre los más jóvenes con la práctica de triatlón». La prueba se ha convocado para el 23 de octubre, coincidiendo con la Copa de España de media y larga distancia que organiza la AD Ibiza Half Triathlon.

No obstante, a pesar de que la prueba figura en el calendario de la Federación Española, los contactos para preparar su organización se han iniciado esta misma semana, por lo que la celebración del evento se encuentra en una fase embrionaria. «Desde la Federación se está trabajando en el evento, aunque no es cien por cien actualizado», señaló ayer un portavoz de la Fetri, quien explicó que la prueba, de llevarse a cabo, contaría con la organización de Ibiza Half Triathlon.

Desde el club que preside Andoni Valencia reconocieron que el asunto «está muy verde» y que si sale adelante podría realizarse en formato de acuatlón y el sábado 22 por la tarde, un día antes de la Copa de España absoluta que acogerá el paseo marítimo de ses Figueretes. Según explicaron, a partir del lunes se abordarán los detalles para intentar sacar adelante el evento, que intentaría contar con la presencia de Javier Gómez Noya.

Este circuito de promoción comenzó el año pasado y para esta temporada se han ampliado el número de sedes a A Coruña, Avilés, Madrid, Ceuta, Roquetas de Mar, Melilla y Ibiza.

«Potenciar el triatlón»

«Después de casi 20 años como triatleta profesional y haciendo deporte desde que prácticamente tengo uso de razón, de la mano de Pho3nix y la Fetri se me ha presentado la oportunidad de hacer algo por el deporte que tanto me ha dado», explica Javier Gómez Noya en el portal oficial del evento deportivo, recordando que cuando se inició en el triatlón a finales de los 90 «ni era un deporte para niños ni estaba pensado para ellos». «No había ni escuelas, ni clubes, ni competiciones dedicadas a los más pequeños y eso ha privado a muchos jóvenes de mi generación y generaciones anteriores, conocer nuestro deporte», subraya.

El deportista gallego ha sido cinco veces campeón mundial, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres y cuatro veces campeón de Europa. Llegó a ocupar el número uno del ranking de la ITU al final de nueve temporadas, del año 2007 al 2016.

A sus 39 años, considera que «el primer pilar para potenciar el triatlón y el que más hay que cuidar es la base». «Queremos que los niños y niñas puedan empezar a experimentar con nuestro maravilloso deporte, adquieran hábitos saludables y los valores fundamentales que transmite. Y es que siempre he pensado que el deporte no solo es fundamental para la salud física, si no también para la salud mental y como forma de educación de los más pequeños», sostiene.

Con esta filosofía nace la ‘Pho3nix Kids Triathlon by Javier Gomez Noya’, «con la intención de crear eventos de triatlón específicamente para los más pequeños». «Con distancias adaptadas a las diferentes edades y con el objetivo de que los niños y niñas se diviertan, aprendan y tengan un primer contacto con un deporte tan dinámico y completo como es el triatlón».