Fabio Lottero lleva a Ibiza al Rally de Marruecos 2022

El piloto italiano de motos Fabio Lottero, que reside en Ibiza desde hace más de una década y que va a competir defendiendo el nombre de la isla pitiusa y de Balears en el próximo Rally Dakar 2023, continúa llevando a cabo una intensa y constante preparación de cara a su esperado debut en la carrera que acogerá Arabia Saudí entre el 31 de diciembre de 2022 y el 15 de enero de 2023.

Y la próxima parada del piloto transalpino en su puesta a punto va a ser el Rally de Marruecos 2022, prueba en la que se enmarca la segunda ronda del Campeonato Mundial de Rally-Raid de la FIA y la FIM, que vuelve a África del 1 al 6 de octubre con la competición que se desarrollará atravesando suelo alauita.

«Tengo unas ganas tremendas de arena», explica Fabio Lottero a Diario de Ibiza de cara a su inminente participación el Rally de Marruecos 2022, al tiempo que detalla: «Ojalá pudiera luchar por estar en el Top-10 del rally-2, pero siendo realistas la verdad es que me falta moto para ganar. Y como además ya tengo la plaza asegurada para correr en el Dakar, pues lo cierto es que no tengo que tomar riesgos».

El Rally de Marruecos vuelve a ser un punto de inflexión decisivo para cada categoría de competidores en estos últimos meses del año, dada su condición de ensayo general del Dakar y porque permite a los pilotos probar todas las novedades que estarán vigentes allí y por lo tanto familiarizarse con ellas.

«En este Rally de Marruecos trabajaré para mi equipo porque hay otros dos pilotos que todavía no están admitidos para participar en el Dakar. Mi objetivo en esta competición es intentar abrirles camino y tratar de ayudarles si se atascan y en todo lo que pueda», adelanta Fabio Lottero sobre su estrategia de carrera en Marruecos, no sin antes agregar: «Voy para disfrutar de la experiencia y para tomarme este rally como un buen entrenamiento pensando en el Dakar. De la clasificación lo mejor es que me olvide, aunque seguro que vamos a meter caña».

Un trazado con más arena

Para su 22ª edición, el Rally de Marruecos ha presentado un recorrido muy diferente al de anteriores ediciones. Hacia los territorios menos turísticos del sur, en torno a Tan Tan y El Aaiún, se desarrollará la carrera por la costa atlántica. En pistas menos marcadas y con una mayor proporción de arena, similar al tipo de terreno que se encuentra en Arabia Saudí, las cinco etapas estarán marcadas por cuatro vivacs (campamentos temporales).

La navegación es la piedra angular de este rally-raid, una característica que lo distingue de los rallies tradicionales y que lo hace tan atractivo para todos los pilotos del circuito mundial.