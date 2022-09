Australia, un reto de gran altura para el ‘rider’ de Ibiza Alejandro Bonafé

El ‘rider’ ibicenco Alejandro Bonafé continúa con su meteórica progresión internacional y dando mucho que hablar en los círculos del ciclismo MTB más extremo del mundo. El deportista isleño, tras su triunfal paso en agosto por el Festival O Marisquiño, celebrado en Vigo, y considerado el mayor evento de Cultura Urbana y Deportes de Acción del sur de Europa, se desplaza esta semana a Australia, donde va a participar en la cuarta parada del Crankworx World Tour, el circuito mundial para profesionales del MTB más radical y acrobático, que se organiza el próximo 8 de octubre en Cairns (Queensland).

Alejandro Bonafé viaja a nuestras antípodas con una invitación especial de la organización del Crankworx World Tour para que compita junto a los 14 mejores ‘riders’ del mundo en la especialidad, un premio del que disfruta el ciclista ibicenco después de alzarse con absoluta brillantez con el título de subcampeón en la modalidad de Dirt Jump del Festival O Marisquiño 2022.

«Después de lesionarme a mediados de junio en Innsbruck, en los entrenamientos del Crankworx de Austria, donde al final me quedé con esa espinita clavada de no poder llegar a participar, a mediados de agosto me fui a Galicia a concursar en el Festival O Marisquiño, donde logré hacerme con el segundo puesto en Dirt Jump y con el pase para acudir ahora a Australia a la cuarta prueba del Crankworx World Tour», explica Alejandro Bonafé, antes de añadir: «A Australia voy muy motivado y con muchas ganas de conseguir hacer algo grande. Tengo muy buenas sensaciones y estoy deseando de que llegue ya la competición. Para esta prueba me he estado preparando algunos trucos nuevos con los que espero dar espectáculo y sorprender a todos en Australia».

Después de rodarse y de ponerse a prueba de nuevo hace solo unas semanas en un evento celebrado en la ciudad de Nuremberg (Alemania), que se organiza cada tres años, y en el que Alejandro Bonafé se llevó el premio al mejor truco, el deportista ibicenco asegura que llega en un buen momento de forma para tratar de luchar en Australia por subirse al podio. Un reto de gran altura y de una dificultad máxima en el que tiene depositada mucha confianza de cara a obtener unos buenos resultados.

«Ya se está viendo que el trabajo que vengo haciendo últimamente está empezando a dar ya sus frutos en forma de resultados. Si lo hago bien en esta cita de Australia y logro quedar en el Top-5, luego, el mes que viene, tendría la oportunidad de asistir a la última competición del circuito mundial, que se celebra en Nueva Zelanda. Y ese es un reto que me gustaría bastante conseguir, la verdad», avanza el ‘rider’ isleño, que ha clavado trucos y acrobacias que nadie ha logrado antes, como el ‘Cashroll whip to bars’ o el espectacular ‘Twister Barspin’ que ejecutó en O Marisquiño.