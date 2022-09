Baraja: «Hay decisiones que no podemos controlar y que nos están perjudicando»

Javier Baraja acabó el partido muy molesto por la decisión del VAR de anular el penalti de Zarfino y así lo expresó en sala de prensa: «No me hace falta verla [la repetición de la jugada], la ha visto todo el mundo, es una acción donde el jugador tiene la mano separada, ocupa un espacio, le pega y corta trayectoria a portería. Creo que la interpretación es clara, a partir de ahí hablaremos del partido y del orgullo que siento por mis jugadores».

El vallisoletano, visiblemente afectado por la derrota, destacó sobre sus futbolistas «cómo han afrontado un partido complicado y el trabajo que han hecho durante los 90 minutos».

«Hay decisiones que no podemos controlar, lamentablemente, llevamos unas cuantas que no podemos controlar y nos están perjudicando», matizó el técnico de la UD Ibiza, que ahondó en su malestar: «Nos han pitado penaltis menos claros y hoy nos vemos que una jugada muy muy clara para todo el mundo te ves con una decisión en contra que te impide empatar un partido que has merecido llevarte por lo menos un punto. Los fallos de todos ahí están, pero por lo que sea el Ibiza está siendo un poco dañado en ese aspecto. No dan explicaciones nunca, no las van a dar hoy. Han decidido que no es penalti, es lo que hay».

En lo deportivo, opinó que su equipo hizo más merecimientos que el rival para buscar los tres puntos. «El Sporting venía en una situación difícil ante su afición, se han encontrado con un gol muy pronto y eso les ha dado tranquilidad para jugar. El Ibiza después del mazazo se ha levantado muy bien, con la sensación de que hemos llevado la manija del partido en todo momento. El equipo ha tenido mucha personalidad con balón. Nos hemos ido creciendo y creo que el empate era lo justo porque en la segunda parte hemos más que para empatar que ellos para llevarse los tres puntos», resumió.