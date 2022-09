Toni Abadía, actual ‘recordman’ español de la distancia de los 10.000 metros en ruta, ya se encuentra en Ibiza para tomar parte este domingo en la decimocuarta edición de la Cursa popular 10K Pla de Sant Mateu, donde aspira a firmar un nuevo mejor registro en la categoría masculina, hasta ahora en poder de Youssef Ben Hadi (29:33 minutos). El zaragozano es un corredor de reconocido prestigio que será la gran atracción en la prueba ibicenca, para la que hay alrededor de medio millar de corredores inscritos.

«A estas alturas los objetivos fuertes están más alejados y quizás no es el pico de forma óptimo, pero Ibiza invita a correr. El circuito se acerca a mis características y cabe pensar que puedo hacer mi primer gran resultado en este periodo de transición. Busco sensaciones y espero poner el cuerpo a tope, aquí no se viene a negociar esfuerzos, se viene a dar el 100%», avisa el atleta de 32 años en declaraciones a Diario de Ibiza.

Sobre el circuito por Sant Mateu, sostiene que «es muy ameno y más entretenido a nivel mental», con curvas y paisajes que dan «atractivo a la prueba». «Va a ser una carrera muy bonita, recomiendo a los corredores que la segunda vuelta sea más rápida que la primera», añade el mediofondista, que ostenta la plusmarca nacional de los 10 kilómetros en ruta, con un tiempo de 27:48 minutos.

Precisamente sobre el reto de bajar de los 29:33 anotados por Ben Hadi, reconoce que «es una gran marca» y que le «encantaría batir el récord en una carrera que lleva 14 ediciones. «Pero no va a ser fácil. No me escondo: si no lo logro no sería un fracaso, sería un aliciente para el año que viene».

Toni Abadía fue, además, olímpico en los Juegos de Río de Janeiro compitiendo en la distancia de los 5.000 metros. Además, en los años 2016 y 2017 logró los títulos nacionales de campo a través y acumula cinco oros en 10.000 metros lisos y tres más en los 5.00 metros. Un palmarés de lujo para la clásica del norte de la isla.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, José Ramón Martín, y los organizadores del evento del Club Ibiza Trail, Juanjo Planells y Dani Becerra, acompañados por Toni Abadía, presentaron este jueves la prueba, que contará con más de 500 inscritos en las diferentes categorías.