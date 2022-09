Santa Eulària, un nuevo feudo circunstancial para el Gasifred

La plantilla de la UD Ibiza-Gasifred continúa hoy con su puesta a punto de cara a su estreno liguero en casa de mañana sábado. El renovado conjunto que entrena José Fernández Cortina vuelve a retomar la competición liguera en el Grupo-3 de la Segunda B en esta segunda jornada de competición ejerciendo como equipo local frente al Santa Coloma B, pero los ibicencos tendrán que hacerlo en un nuevo feudo circunstancial y lejos de la que es su cancha habitual en Ibiza, dado que la coincidencia de la disputa del partido con la celebración del Campeonato de Europa Sub-15 de bádminton en Sa Blanca Dona traslada a los celestes a competir en la pista del pabellón de Santa Eulària.

«Llevamos 15 días sin poder entrenar en el pabellón de Sa Blanca Dona por el tema del bádminton. Y la verdad es que llevamos una pretemporada un poco atípica porque estamos entrenando por toda la isla en diferentes pabellones», comenta José Fernández Cortina, técnico de la UD Ibiza-Gasifred, en lo concerniente a la preparación del equipo de cara al debut ‘en casa’ de esta temporada, puesto que este jueves tuvieron que llevar a cabo su entrenamiento en la cancha de Ses Païsses.

«Todo esto complica las cosas porque no jugamos en la pista en la que acostumbramos a jugar y son inconvenientes que, lo quieras o no, se notan en el día a día», expone el entrenador del cuadro celeste, antes de apuntar: «Estamos con muchas ganas de volver a jugar este sábado en Liga en la isla porque llevamos ya mucho tiempo sin hacerlo y lo necesitamos, a pesar de que la de Santa Eulària no es en una de las pistas donde entrenamos o competimos y solamente nos han dado permiso para jugar este sábado».

En lo que respecta al duelo de estreno en casa frente al conjunto filial de Santa Coloma, el preprador de la escuadra isleña indicó que se trata de «un equipo joven» y «con mucha calidad individual».

«El Santa Coloma B es un filial de un Primera División, con el que sus jugadores entrenan casi a diario. Va a ser un rival muy correoso, aunque aquí en casa no podemos dejar escapar ningún punto» asevera José Fernández Cortina, que tras empatar (1-1) en la pista del Natació Sabadell, adelanta con confianza que «el objetivo» del club celeste esta temporada es «jugar el ‘play-off’ de ascenso».

«La exigencia este año es acabar entre los cuatro primeros clasificados, al cien por cien, y jugar el ‘play-off’ de ascenso», afirma el técnico de la UD Ibiza-Gasifred, no sin antes detallar: «El nivel de la competición y en el grupo han subido mucho, y eso hace que cualquier adversario te pueda complicar aún más las cosas, pero estamos trabajando para conseguirlo. Nosotros nos hemos reforzado muy bien y somos uno de los teóricos rivales que tenemos que estar entre los cuatro primeros para jugar el ‘play-off’. Y la gente en el equipo es consciente de eso y lo sabe. Eso nos pone las cosas un poco más difíciles de lo normal, aunque la motivación es extra y las ganas de querer ver ganar a Ibiza son máximas».