El PSOE de Sant Joan de Labritja lamentó ayer en un comunicado «el ridículo y el afán de protagonismo del concejal del PP Santi Marí y del consejero insular de Deporte, Salvador Losa», en un acto celebrado por la Penya Independent antes de su estreno liguero en Tercera División como local, «mientras incumplen el compromiso de mejoras en el campo de fútbol». La formación socialista explica que acompañado de Salvador Losa, el edil popular Santi Marí «se presentó al partido para entregar, en nombre del ayuntamiento, una placa de felicitación del 50 aniversario del club, pese a que no se celebra hasta el próximo año». Según el PSOE, «Santi Marí y Salvador Losa se equivocaron de acto, ya que el homenaje era de reconocimiento a varias personas que han ayudado al club en su trayectoria, y no por el 50 aniversario, que todavía no se celebra».

Desde la oposición exigen a los representantes del PP «que en vez de politizar el mundo del deporte y querer figurar para intentar sacar un posible rédito político, se pongan a trabajar en favor de él y hagan su trabajo, que es intentar tener unas instalaciones deportivas adecuadas y al nivel que se merecen los clubes y los vecinos del municipio». Em opinión de los progresistas, el gobierno municipal lleva a cabo «una política de parches a remolque de los éxitos deportivos de los clubes» en relación a las infraestructuras deportivas. Como aseguró Pep Torres ‘Peret’, el ayuntamiento «ha incumplido el compromiso de cambiar el césped artificial del campo de fútbol antes de empezar la nueva temporada». «Ni el ayuntamiento ni el Consell Insular han trabajado para tener el campo en condiciones para la nueva categoría en la que milita, como merecía el club y toda la afición tras el esfuerzo y el éxito conseguido al subir de categoría la temporada anterior», añadió. El portavoz del PSOE en Sant Joan lamentó que «el Partido Popular intente apropiarse del acto de este domingo para hacer propaganda de Santi Marí, quien seguramente será el candidato a la alcaldía en sustitución de Antoni Marí ‘Carraca’. «Su afán de protagonismo le llevó a hacer el ridículo, ya que no sabía ni qué se celebraba», criticó ‘Peret’.