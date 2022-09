Macarena Izquierdo: «No pienso que sea imposible conseguir lo que Carolina Marín»

Macarena Izquierdo (Ibiza, 30-03-2006) fue este fin de semana la auténtica líder de la representación española en el Spanish International U15 & U17 de bádminton celebrado en el pabellón de sa Blanca Dona. La joven jugadora ibicenca de 16 años se alzó con el título del dobles mixto junto a Yaidel Gil y con la plata en el torneo individual. Tras encabezar durante meses el ranking europeo júnior de dobles femenino junto a Carmen Jiménez, la volantista del Ibiza Bádminton Club se pone como reto conquistar el Europeo de 2024 y clasificarse para su primer Mundial.

¿Qué ha supuesto conseguir en casa un oro y una plata en un torneo de prestigio como el Spanish International celebrado en la isla?

Estoy muy contenta. La última vez que ganamos fue en dobles femenino en un torneo en Bélgica. Ahora me estoy centrando en el dobles, que es lo que más me gusta. En individual he quedado segunda y ha sido emocionante, me dan ganas de seguir luchando para próximos torneos y para el Campeonato de España. Estoy muy contenta de haber jugado por primera vez con Yaidel Gil, que es dos años más pequeño. Nos hemos compenetrado muy bien y somos una pareja fuerte de cara a próximos torneos.

Cinco de las 14 medallas de España han tenido sabor ibicenco. ¿La isla se confirma como una de las mejores canteras del país?

Sí, la verdad es que sí. Ibiza está pisando fuerte, antes no era nada pero yo diría que tenemos de los mejores clubes de España. Mucha gente ahora está probando y tenemos más ayudas, aunque necesitaríamos más. Gracias a las ‘escoletas’ y a la promoción y el trabajo de los entrenadores hacemos que más chicos se vayan apuntando y no se deje morir. Tenemos equipos grandes con gente de distintas edades, hacemos un gran trabajo en Ibiza y somos como una familia.

Para los jugadores más jóvenes, ¿qué implica que Ibiza sea el escenario de tres eventos internacionales seguidos?

Esto no se había visto nunca, es increíble, primero fue el Iberdrola de los mayores que vino pisando fuerte, con mucha gente de fuera, luego el Internacional sub17 y ahora el mejor de todos que es el Europeo sub15, para el que llevamos una preparación increíble. Esto lo que va a hacer es que se conozca más el bádminton de Ibiza y que se conozca a nivel mundial porque viene gente de todos los lugares. Se va a dar más a conocer este deporte.

¿Ibiza vuelve a tener favoritos al podio europeo?

Yaidel Gil tiene bastantes posibilidades de ganar, vienen muchos jugadores buenos a intentarlo. También tendrán posibilidades Álex Tur (medallista en el Spanish International) y Sofía García. Sería bonito que hubiera más gente en el pabellón, el fin de semana hubo bastante afición de la isla y ahora para el Europeo habrá muchos equipos y familias de fuera.

¿Desde cuándo te viene la pasión por este deporte?

Yo desde los 8 años que empecé, un amigo mío se apuntó y me dijo que lo debería probar porque soy muy hiperactiva, que iba a acabar cansada. Lo probé y me encantó, mi madre decía que me iba a aburrir, porque me aburría de todo, pero me gustó mucho y ahí sigo luchando por ser la mejor.

A pesar de ser tan joven, ya acumulas muchas medallas a nivel nacional e internacional.

Sí, hace unas tres semanas conseguimos el bronce por equipos en el Europeo de Serbia, y he ganado internacionales en Eslovenia y Bélgica, donde volvimos tras el parón por el covid y arrasamos. A nivel nacional he ganado y he conseguido medallas en campeonatos de España en diferentes categorías. Lo que más me gusta es viajar y si lo haces con las personas que más quieres, es lo mejor.

De hecho, has sido número 1 en el ranking europeo júnior de dobles femenino, ¿dónde está tu techo en este deporte?

No sé si seguimos primeras pero lo hemos sido durante un tiempo. Yo ahora mismo quiero seguir en esto. Antes no sabía hasta cuándo me quedaría, pensando también en los estudios, pero después del Europeo me quedé con una sensación amarga tras perder a las primeras de cambio en individual. Hasta dentro de dos años no es el siguiente y me gustaría ganar el Europeo en individual y por equipos. También me gustaría ir al Mundial ese mismo año. Para el Europeo hay bastantes posibilidades y veo buenas expectativas para el Mundial.

¿Seguir los pasos de Carolina Marín es una utopía?

Yo pienso que no es tan imposible llegar a conseguir lo que ella, pero hay que dedicarle muchas horas y saber lo que quieres. Es algo que no puede conseguir todo el mundo, tienes que ser especial. Yo sé que no me voy a dedicar a ello toda la vida, tengo que seguir mis estudios y es muy complicado, pero voy a luchar hasta donde llegue por conseguir todo lo que pueda, y si es ganar otro Campeonato de España o un Europeo, bienvenido.

Más de 200 cadetes se citan en la isla para el Europeo sub-15

Tras la celebración de los Spanish International para las categorías absoluta, sub-15 y sub-17, mañana pone el broche de oro al triple evento de bádminton el Campeonato de Europa sub-15, para el que hay convocados más de 200 volantistas. La competición se celebrará entre mañana y el domingo en el pabellón de sa Blanca Dona, epicentro del bádminton internacional en este mes de septiembre.

El Campeonato de Europa sub-15 reúne a las grandes promesas del continente. Deportistas que están llamados a ser los campeones absolutos del futuro.

Entre los medallistas de ediciones anteriores destacan Thom Gicquel (IM Bronce 2014), Arnaud Merkle (DM Bronce 2014), Alexandra Bøje (DF & DX Gold 2014), Christo Popov (IM & DM Silver, 2016) y Alex Lanier (IM Gold) y Kaloyana Nalbantova (IF Bronce 2020).

Todos ellos son jugadores que destacaron a edades tempranas y ahora están brillando a nivel internacional.

Esta competición debió celebrarse en febrero en Lahti, Finlandia, pero fue aplazado por la situación de pandemia mundial. La asignación de este evento a Ibiza pudo darse, una vez más, gracias a la implicación del Consell y del Ayuntamiento de Ibiza para impulsar el deporte base y para promocionar la isla como destino turístico y deportivo.